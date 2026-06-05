Vieste, Rassegna 'Disobbedite': l'ex ministro Barbara Lezzi ospite della terza edizione



L’incontro incentrato su disinformazione e libertà di stampa con la direzione artistica di Manila Gorio, si terrà sabato 27 giugno alle ore 19:30 presso l'Anfiteatro Carlo Nobile





VIESTE (FG) – Sarà Barbara Lezzi, già Ministro per il Sud, una delle grandi protagoniste della terza edizione di "Disobbedite", la nota rassegna culturale in programma a Vieste. Il tema centrale di questa edizione accenderà i riflettori su argomenti di stringente attualità: il contrasto alla disinformazione, il fenomeno delle fake news e la tutela della libertà di stampa.





Il dibattito vedrà il confronto tra rappresentanti delle istituzioni ed esperti del settore, offrendo al pubblico importanti spunti di riflessione sulla qualità dell'informazione contemporanea.





La direzione artistica dell'evento è affidata alla conduttrice Manila Gorio, che ha curato la struttura di un cartellone pensato per stimolare il pensiero critico e il dialogo civile. L'ingresso all'evento è libero fino a esaurimento posti.