'Prossima' si conferma baricentro della nuova politica: tre consiglieri eletti a San Vito dei Normanni e il primato della fiducia popolare



BRINDISI - Il movimento politico "Prossima" a San Vito dei Normanni, si conferma la forza trainante della coalizione a San Vito dei Normanni, registrando un risultato elettorale di 1205 preferenze, pari al 9,20%. Per il movimento si tratta di una vittoria che trascende il dato numerico, rappresentando la validazione di un metodo basato sull'unione e sulla coesione. I consiglieri eletti e l'intera squadra di "Prossima" intendono porsi come punto di riferimento costante per il Sindaco Marco Ruggiero, lavorando per conferire forza e lungimiranza all'azione amministrativa della città. Il merito del traguardo viene attribuito al lavoro corale dei 16 candidati, che hanno messo in campo passione e impegno costante, elementi che costituiranno la base dell'attività consiliare. Il movimento entra nel Consiglio Comunale con tre consiglieri di rilievo: Piero Iaia, risultato il più suffragato dell'intera coalizione, Francesca Presto e Salvatore Musa. Il percorso politico di "Prossima" è stato accompagnato dal coordinamento regionale di Michele Abbaticchio e dal supporto costante del consigliere regionale Tommaso Gioia, che assumerà il ruolo di occhio vigile e attento della Regione Puglia sul territorio sanvitese. - Il movimento politico "Prossima" a San Vito dei Normanni, si conferma la forza trainante della coalizione a San Vito dei Normanni, registrando un risultato elettorale di 1205 preferenze, pari al 9,20%. Per il movimento si tratta di una vittoria che trascende il dato numerico, rappresentando la validazione di un metodo basato sull'unione e sulla coesione. I consiglieri eletti e l'intera squadra di "Prossima" intendono porsi come punto di riferimento costante per il Sindaco Marco Ruggiero, lavorando per conferire forza e lungimiranza all'azione amministrativa della città. Il merito del traguardo viene attribuito al lavoro corale dei 16 candidati, che hanno messo in campo passione e impegno costante, elementi che costituiranno la base dell'attività consiliare. Il movimento entra nel Consiglio Comunale con tre consiglieri di rilievo: Piero Iaia, risultato il più suffragato dell'intera coalizione, Francesca Presto e Salvatore Musa. Il percorso politico di "Prossima" è stato accompagnato dal coordinamento regionale di Michele Abbaticchio e dal supporto costante del consigliere regionale Tommaso Gioia, che assumerà il ruolo di occhio vigile e attento della Regione Puglia sul territorio sanvitese.





Le parole dei leader





Michele Abbaticchio, coordinatore regionale di "Prossima", sottolinea l'importanza del risultato: "Il lavoro svolto da Tommaso e Piero a San Vito dei Normanni riveste un'importanza enorme per i valori di Prossima. Un impatto chiaro e determinante per consentire al centrosinistra di dimostrare quanto può rendere grande questo meraviglioso territorio".

Il Consigliere Regionale Tommaso Gioia analizza il consolidamento del movimento: "Abbiamo costruito un metodo, non solo una lista. Il successo di 'Prossima' conferma che il radicamento territoriale è la nostra vera forza: ci stiamo strutturando in tutta la Puglia e il dato di San Vito, che ad oggi rappresenta il nostro insediamento più solido in tutta la provincia di Brindisi, ne è la riprova. Insieme a Michele Abbaticchio e in sintonia con il Presidente Decaro, stiamo consolidando una classe dirigente seria. A breve annunceremo una grande convention regionale che sancirà ufficialmente l’avvio del nostro percorso politico su scala pugliese, pronti a trasformare ogni consenso in fatti concreti per le comunità e per il Sindaco Marco Ruggiero".





La voce dei consiglieri eletti





Piero Iaia dichiara: "Grazie ai cittadini e a Tommaso Gioia, pilastro di questo percorso. Sono onorato di essere il più suffragato: da oggi, al lavoro per la nostra città e per il Sindaco Ruggiero".





Francesca Presto afferma: "La fiducia ricevuta è un impegno. 'Prossima' sarà il punto di riferimento per una politica concreta, trasparente e al fianco del nostro Sindaco".





Salvatore Musa conclude: "Siamo una squadra solida, formata da 16 anime che hanno dato tutto. Entriamo in Consiglio con l’unico obiettivo di tradurre il programma in risultati per San Vito".



