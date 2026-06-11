Bari, violento temporale con grandine: disagi in città ma situazione sotto controllo

Bari

BARI - Un violento temporale si è abbattuto nel pomeriggio, intorno alle ore 16, sulla città di, causando disagi diffusi in diverse aree del capoluogo pugliese.

Il cielo si è rapidamente annuvolato e, nel giro di pochi minuti, si è verificata un’intensa precipitazione accompagnata da grandine, che ha reso difficoltosa la circolazione stradale e creato criticità in vari punti della città.

Secondo le prime informazioni, non si registrano al momento particolari problemi segnalati dalla Polizia Stradale né dai Vigili del Fuoco, che non sono intervenuti per emergenze rilevanti legate al maltempo.

I Vigili Urbani, tuttavia, sono attualmente impegnati nel monitoraggio dei sottopassi cittadini e delle aree maggiormente esposte a possibili allagamenti, al fine di prevenire situazioni di rischio per la circolazione e la sicurezza pubblica.