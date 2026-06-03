Bitonto, il Network Internazionale Danza Puglia chiude la XII edizione con “IN SITU” di Philippe Kratz

ph_Giacomo Bruno

BITONTO - Domenica 7 giugno Bitonto ospita la giornata conclusiva della dodicesima edizione del, con un programma diffuso dedicato alla danza contemporanea e alla partecipazione attiva del pubblico tra spazi urbani e teatro.

Il momento centrale della rassegna sarà lo spettacolo “IN SITU”, creazione del coreografo e danzatore Philippe Kratz, realizzata con giovani allievi e partecipanti del NetworkIDP. La performance chiuderà la rassegna “L’arte dello spettatore” al Teatro Traetta, in un progetto sostenuto da Comune di Bitonto e Puglia Culture.

La giornata si aprirà alle ore 10 in piazza Guglielmo Marconi con un warm up collettivo guidato dallo stesso Kratz, che coinvolgerà allievi, danzatori e famiglie. Nel pomeriggio, dalle 18, il centro storico e le aree attigue al Teatro Traetta diventeranno spazi performativi con installazioni, azioni urbane e proiezioni.

In programma anche le performance selezionate attraverso la call “RiGenerAzioni”, rivolta a giovani autori under 35: The Tube di Alessandra Marino e Giulia Corselli, Konpira Fune Fune del Collettivo Dieci e Wami di Nunzia Picciallo.

Accanto agli spettacoli, il pubblico potrà assistere agli esiti dei laboratori del progetto Carta Bianca Students, dedicati a voce, movimento e video-danza, sviluppati durante l’anno tra Bitonto, Bari e un’esperienza formativa in Francia.

Il progetto si inserisce nel percorso ideato da Ezio Schiavulli e codiretto con Anna Moscatelli, e beneficia del sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Puglia, del Comune di Bari, del Comune di Bitonto e di istituzioni culturali italiane e francesi.

Con “IN SITU”, il coreografo tedesco Philippe Kratz propone una riflessione sul movimento come processo continuo e relazionale: corpi che si intrecciano e ridefiniscono lo spazio in una dinamica collettiva, fluida e instabile.

La giornata si concluderà con la restituzione finale delle attività e delle performance, a suggello di un percorso dedicato alla formazione, alla sperimentazione e al ricambio generazionale nella danza contemporanea.