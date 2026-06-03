Conversano, maltempo improvviso durante la Sagra delle Ciliegie: crollano le luminarie, nessun ferito
CONVERSANO - Momenti di paura nel primo pomeriggio a Conversano, dove un improvviso passaggio temporalesco ha causato il crollo delle luminarie installate per la tradizionale Sagra delle Ciliegie.
Le strutture decorative, posizionate lungo le strade interessate dalla manifestazione, non avrebbero retto alle forti raffiche di vento e al repentino peggioramento delle condizioni meteo che si sono abbattute sulla città nel giro di pochi minuti.
Nonostante il cedimento, non si registrano feriti né persone coinvolte. L’episodio è stato ampiamente documentato sui social attraverso foto e video diffusi da residenti e visitatori presenti sul posto.
Resta ora da verificare l’entità degli eventuali danni alle installazioni e l’impatto sull’organizzazione del programma della manifestazione, mentre le autorità competenti stanno valutando la situazione anche in relazione alla sicurezza delle aree interessate.
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