Conversano, maltempo improvviso durante la Sagra delle Ciliegie: crollano le luminarie, nessun ferito

CONVERSANO - Momenti di paura nel primo pomeriggio a Conversano, dove un improvviso passaggio temporalesco ha causato il

Le strutture decorative, posizionate lungo le strade interessate dalla manifestazione, non avrebbero retto alle forti raffiche di vento e al repentino peggioramento delle condizioni meteo che si sono abbattute sulla città nel giro di pochi minuti.

Nonostante il cedimento, non si registrano feriti né persone coinvolte. L’episodio è stato ampiamente documentato sui social attraverso foto e video diffusi da residenti e visitatori presenti sul posto.

Resta ora da verificare l’entità degli eventuali danni alle installazioni e l’impatto sull’organizzazione del programma della manifestazione, mentre le autorità competenti stanno valutando la situazione anche in relazione alla sicurezza delle aree interessate.