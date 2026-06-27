Finanziamenti Taranto, Vietri: 'Pia, mini Pia e JTF, occorre un rifinanziamento e ampliamento dei codici Ateco per favorire il tessuto produttivo'

"La crisi industriale e quindi economica che sta investendo Taranto è sotto gli occhi di tutti. Tutti si preoccupano e si occupano, ma poi di fatto nessuna politica regionale è stata indirizzata esclusivamente a portare sollievo a un tessuto produttivo che da anni nonostante le difficoltà cerca di reinventarsi continuamente – un esempio su tutti è l’aumento di attività turistiche – per essere in grado di sopperire alla crisi delle grandi industrie. Per questo motivo, ieri in Commissione Attività produttive, più che una richiesta e' stato lanciato un grido d’allarme che spero sia arrivato forte e chiaro all’assessore regionale Eugenio Di Sciascio, al quale insieme agli altri colleghi consiglieri tarantini, in modo particolare ringrazio Massimiliano Di Cuia di Forza Italia, abbiamo chiesto di fare chiarezza sulla questione dei bandi Pia e Minipia finanziati con i fondi del Just Transition Fund. I primi due programmi sono fermi da mesi, forse è stato davvero il primo atto del Governo Decaro bloccarli per over booking (visto che nella passata legislatura si è fatto un uso e un abuso, soprattutto a ridosso della campagna elettorale). Per questo sarebbe necessario oggi più che mai ampliare i codici Ateco dei beneficiari dei bandi Pia e Minipia per Taranto, penso agli operatori del commercio, del turismo, dell'impiantistica sportiva, dei trasporti e dei servizi. È evidente che quei fondi (JTF) hanno una mission principale e puntano più a finanziare interventi ambientali, ma in una situazione come quella che stiamo vivendo a Taranto in maniera più pensate, sono fondamentali gli interventi straordinari come i sostegni alle imprese ampliando gli operatori produttivi dando sollievo complessivamente a un tessuto economico che non può continuare a essere nelle parole al centro del dibattito, ma nei fatti non vede quello sforzo necessario per far ripartire e volare il territorio ionico".