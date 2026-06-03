Taranto, controlli della Guardia Costiera: sanzioni per moto d’acqua e irregolarità in mare

TARANTO - Nel corso dei primi controlli della stagione balneare lungo il litorale ionico, laha elevato quattro sanzioni amministrative per un totale di, nell’ambito delle attività di vigilanza sulla sicurezza in mare.

L’intervento ha riguardato in particolare tre conducenti di moto d’acqua sorpresi a navigare all’interno delle aree riservate alla balneazione, in violazione delle disposizioni previste dall’ordinanza balneare regionale e dalle norme della Capitaneria di porto. Le condotte contestate avrebbero potuto mettere a rischio l’incolumità dei bagnanti presenti.

Nel corso degli stessi controlli è stata inoltre accertata un’ulteriore infrazione a carico di un’unità da diporto risultata priva del certificato di assicurazione obbligatorio.

L’operazione rientra nel piano di intensificazione delle verifiche avviato con l’inizio della stagione estiva per garantire la sicurezza della navigazione e delle attività balneari. La Guardia Costiera ha ribadito l’importanza del rispetto delle regole e annunciato la prosecuzione dei controlli lungo tutto il periodo estivo.