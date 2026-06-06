Corato, 25enne ferito da un colpo di pistola in piazza Sedile: indagini su una lite con un vigilante

CORATO – Ancora un episodio di violenza nella notte a Corato, dove un 25enne è rimasto ferito a una gamba dopo essere stato raggiunto da un colpo di pistola esploso al culmine di una lite in

Secondo una prima ricostruzione, il giovane – già noto alle forze dell’ordine – sarebbe stato coinvolto in un acceso diverbio con un vigilante per motivi ritenuti futili. La discussione sarebbe rapidamente degenerata tra insulti e minacce fino all’esplosione del colpo d’arma da fuoco, che ha colpito la vittima alla coscia.

Il 25enne è stato soccorso e trasportato in ospedale: le sue condizioni non sarebbero gravi.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia e i carabinieri, con le indagini coordinate dalla Procura di Trani, che stanno ricostruendo l’esatta dinamica dei fatti e verificando la posizione del presunto responsabile.

L’episodio segue di poche ore un altro caso analogo avvenuto sempre a Corato, segnando una nuova escalation di tensione nella zona e rafforzando l’attenzione investigativa delle forze dell’ordine.