San Giovanni Rotondo, 46enne fermato per tentato omicidio: sequestrate armi e munizioni

SAN GIOVANNI ROTONDO – Un uomo di 46 anni è stato fermato con l’accusa diin relazione al ferimento di un 51enne avvenuto la sera del 24 maggio nella cittadina di San Giovanni Rotondo.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la vittima sarebbe stata raggiunta da un colpo di arma da fuoco al fianco sinistro durante una discussione poi degenerata all’interno dell’abitazione dell’uomo ferito. Soccorso immediatamente, il 51enne è stato trasportato in ospedale e ricoverato in prognosi riservata.

Le indagini condotte dai carabinieri nell’immediatezza dei fatti hanno consentito di individuare il presunto autore del gesto. Nel corso delle perquisizioni personali e domiciliari, i militari hanno rinvenuto un consistente arsenale: tre pistole prive di matricola, una delle quali ritenuta compatibile con l’arma utilizzata per il ferimento, un fucile calibro 22 attualmente oggetto di accertamenti, oltre a munizioni di vario calibro e materiale esplosivo.

L’inchiesta, coordinata dalla Procura di Foggia, ha portato al fermo dell’indagato, successivamente convalidato dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia. L’uomo si trova ora detenuto nel carcere del capoluogo dauno.

Gli inquirenti stanno proseguendo gli approfondimenti per chiarire la provenienza delle armi e definire con precisione la dinamica dell’episodio.