Corato, incendio in una palazzina di via Sant’Elia: evacuati i residenti

– Momenti di forte apprensione nella serata di oggi a Corato, dove un violento incendio è divampato intorno alle 20 in un’abitazione di via Sant’Elia, nelle immediate vicinanze di corso Garibaldi.

Le fiamme si sono sviluppate rapidamente all’interno di un appartamento situato al secondo piano di una palazzina, generando una densa colonna di fumo nero visibile da diverse zone della città. Secondo le prime ricostruzioni, il rogo si sarebbe poi esteso fino a raggiungere la copertura dell’edificio.

I primi a intervenire sono stati gli agenti della Polizia Locale che, compresa la gravità della situazione, hanno provveduto a far evacuare tempestivamente i residenti degli appartamenti vicini per motivi di sicurezza.

Sul posto sono successivamente giunti gli operatori della Polizia di Stato e diverse squadre dei Vigili del Fuoco, impegnate nelle operazioni di spegnimento delle fiamme e nella messa in sicurezza dell’intera struttura.

Fortunatamente, al momento, non si registrano feriti né persone intossicate. Restano da chiarire le cause che hanno originato l’incendio, mentre proseguono gli accertamenti da parte delle autorità competenti.

L’area è stata delimitata per consentire ai soccorritori di operare in sicurezza e verificare eventuali danni strutturali all’edificio.