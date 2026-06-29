Da mercoledì 1 a sabato 4 luglio nuovi appuntamenti tra cinema, musica e dj set alle Officine Cantelmo di Lecce



LECCE - Cinema all’aperto, musica, creatività e socialità: il Cortile delle Officine Cantelmo di Lecce inaugura la programmazione di luglio con quattro appuntamenti pensati per vivere gli spazi in una dimensione estiva, informale e condivisa. Da mercoledì 1 a sabato 4 luglio, il calendario propone una nuova proiezione della rassegna Esterno Notte, un aperitivo creativo dedicato alla scrittura cinematografica, un concerto della scena indipendente e una serata tra dj set, market e autofinanziamento. - Cinema all’aperto, musica, creatività e socialità: il Cortile delle Officine Cantelmo di Lecce inaugura la programmazione di luglio con quattro appuntamenti pensati per vivere gli spazi in una dimensione estiva, informale e condivisa. Da mercoledì 1 a sabato 4 luglio, il calendario propone una nuova proiezione della rassegna Esterno Notte, un aperitivo creativo dedicato alla scrittura cinematografica, un concerto della scena indipendente e una serata tra dj set, market e autofinanziamento.





Mercoledì 1 luglio alle 21:15 (ingresso 4 euro) torna Esterno Notte, la rassegna cinematografica dedicata al mondo della musica, con la proiezione di A Complete Unknown, film del 2024 co-scritto, diretto e co-prodotto da James Mangold con Timothée Chalamet, Edward Norton, Elle Fanning, Monica Barbaro. Basato sulla biografia “Dylan Goes Electric!” di Elijah Wald, la pellicola ripercorre gli anni decisivi della carriera di Bob Dylan: dall’arrivo a New York nel 1961, quando un giovane musicista ancora sconosciuto si presenta in città con una chitarra e poche certezze, fino alla celebre “svolta elettrica” del 1965. Nel cuore della scena folk americana, Dylan incontra figure fondamentali della musica del tempo e viene presto notato per un talento destinato a cambiare per sempre la canzone d’autore e l’immaginario di tante generazioni.





Giovedì 2 luglio dalle 19:00 (ingresso libero - info e prenotazioni su eventbrite) spazio a Plot Twist Aperitif – Masala Session, format ideato da Cinegiovani APS che intreccia cinema, creatività e socialità. Le persone partecipanti saranno coinvolte in un gioco di scrittura collettiva per creare scene cinematografiche originali partendo da personaggi, generi e situazioni assegnati casualmente. Ispirata al concetto di “masala”, tipico del cinema indiano e legato alla mescolanza di narrazioni, la serata invita a sperimentare, immaginare e costruire storie in modo spontaneo e divertente, accompagnando l’attività con un aperitivo in un’atmosfera informale e inclusiva.





Venerdì 3 luglio alle 21:00 (ingresso con offerta libera) il Cortile ospiterà il live di Alessandro Fiore, progetto corale nato in un café tra le colline della Selva di Fasano con l’idea di riportare la musica a una dimensione più essenziale, lenta e lontana dalla frenesia quotidiana. Nonostante il nome sembri solista, Alessandro Fiore è una band che racconta paesaggi interiori e quotidiani attraverso un pop intimo, malinconico e collettivo. Dopo il debutto nel 2025 con il singolo “Sei l’America quando chiudo gli occhi” e l’EP “Bar Apollo”, il gruppo si è esibito in club e festival italiani, costruendo un percorso originale nella scena indipendente.





Sabato 4 luglio dalle 19:00 (ingresso libero) appuntamento con QMS dj set, una serata di musica e socialità pensata anche per sostenere un progetto condiviso. Accanto alla selezione musicale saranno attivate alcune iniziative di autofinanziamento: un banchetto informativo dedicato alla campagna di crowdfunding, QR code per le donazioni e una cassetta per i contributi liberi. Durante la serata è previsto anche un breve intervento al microfono per presentare il progetto. Sarà inoltre allestita una piccola area market, con un numero limitato di espositori selezionati per garantire una disposizione ordinata e funzionale degli spazi.





Sabato 4 e domenica 5 luglio, inoltre, le Officine Cantelmo ospiteranno Fair Priced Vintage, il mercato itinerante dedicato alla moda vintage e second hand che promuove il riuso, la sostenibilità e l’accessibilità. Nato nei Paesi Bassi e oggi presente in diversi Paesi europei, il format propone una selezione di capi e accessori vintage di qualità, con prezzi equi e trasparenti, per dare nuova vita agli abiti e rendere la moda con carattere accessibile a tutte e tutti. Gli stand saranno aperti sabato dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 17:00 alle 22:00, e domenica dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 17:00 alle 21:00. L'ingresso è gratuito con prenotazione sul sito fairpricedvintage.com.





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