Medimex 2026, a Taranto cinque giorni di musica: da Pet Shop Boys e Suede agli showcase della nuova scena italiana

– Venticinque appuntamenti tra grandi concerti internazionali, dj set, showcase e sonorità del Mediterraneo animeranno il, l’International Festival & Music Conference promosso danell’ambito del progetto. La manifestazione si svolgerà a Taranto dal 17 al 21 giugno.

I riflettori saranno puntati sul main stage della Rotonda del Lungomare, dove sabato 20 giugno saliranno sul palco i Pet Shop Boys con il loro atteso show “DREAMWORLD The Greatest Hits Live”, insieme al duo elettronico Agents of Time.

Domenica 21 giugno spazio invece a una serata che unirà storia e innovazione musicale. Il Medimex celebrerà infatti i cinquant’anni del punk con la produzione originale NYC Redux Band, progetto curato dal produttore Marc Urselli e dedicato all’eredità dei Ramones. Completano il programma della serata i concerti degli Slowdive e dei Suede.

I suoni del Mediterraneo

Torna anche “Le Strade del Mediterraneo”, il progetto speciale curato da Diodato, che propone un viaggio musicale tra culture e tradizioni dell’area mediterranea. Gli appuntamenti si svolgeranno nella Corte del Castello Aragonese di Taranto dal 18 al 20 giugno con protagonisti Sara Gioielli, Davide Ambrogio e Sami Galbi.

Dj Reborn a Spazioporto

Tra gli eventi più attesi figura il dj set di DJ Reborn, in programma venerdì 19 giugno a Spazioporto. Artista di fama internazionale e collaboratrice storica di Lauryn Hill, ha condiviso il palco con nomi come The Roots, Erykah Badu, John Legend e Jack White.

Showcase tra jazz, world music e nuove tendenze

Come da tradizione, il Medimex dedicherà ampio spazio ai nuovi talenti della scena musicale italiana e pugliese. Tra gli artisti protagonisti degli showcase figurano Scannapieco-Geremia Quintet, Claudio Suriano, Andrea Marchesino, Taurn, Zoe Pia & Tenores di Orosei “Antoni Milia”, Gabriele Poso, Hambone, Alassane Badboy & The Conquerors, On the Move, Stefano Palmieri, Malamore, Fra’ Sorrentino, DONBRUNO, Lit Up Fuse, Hate Moss e Lumiero.

Gli showcase saranno accompagnati da attività di networking che metteranno in contatto artisti emergenti, direttori artistici, promoter e operatori del settore musicale provenienti dall’Italia e dall’estero.

Un festival sempre più internazionale

Con un programma che attraversa pop, elettronica, rock, jazz, world music e sperimentazione contemporanea, il Medimex conferma il proprio ruolo di riferimento nel panorama musicale nazionale e internazionale, trasformando Taranto per cinque giorni in una capitale della musica dal vivo e dell’industria culturale.