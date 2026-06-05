Economia circolare e moda in Puglia: a Bari un incontro per costruire il distretto green del futuro

BARI – La transizione ecologica entra nel vivo del sistema moda pugliese con un appuntamento dedicato a sostenibilità, innovazione e nuove competenze. Il prossimo, presso la sede BINP del(Opla’ Lab 1, Via E. Orabona 4), si terrà l’incontro “”, inserito nel percorso “Verso un Distretto Green Moda Puglia”.

L’iniziativa rappresenta un momento di confronto tra istituzioni, imprese, centri di ricerca e mondo della formazione per accompagnare il comparto tessile-abbigliamento-calzaturiero (TAC) verso modelli produttivi più sostenibili e competitivi.

Un ecosistema integrato per la moda sostenibile

Al centro del progetto c’è la costruzione di un ecosistema in cui innovazione, formazione e sviluppo industriale possano dialogare in modo strutturato. L’obiettivo non è soltanto rispondere alle normative europee su tracciabilità e riuso dei materiali, ma trasformare tali vincoli in opportunità di crescita economica e industriale per il territorio.

Il settore moda pugliese, storicamente uno dei pilastri del Made in Italy, si trova oggi davanti a una fase di trasformazione che richiede investimenti, visione strategica e nuove competenze professionali. In questo contesto si inserisce il ruolo dell’ITS Academy Moda, chiamato a colmare il divario tra formazione e fabbisogni reali delle imprese.

Il programma dell’incontro

I lavori si apriranno con i saluti istituzionali dell’ing. Cataldo De Luca, presidente della Sezione Moda Bari-BAT, e del dott. Daniele Del Genio, presidente CNA Puglia.

Seguirà l’Innovation Talk dedicato a “L’economia circolare e la sostenibilità del settore Moda Puglia”, con interventi di:

P. L’Abbate (Università LUM), su imprese resilienti e impatti delle normative EPR;

Antonio Seggioli (ATS Distretto Green Moda Puglia), sul modello di business dell’ecosistema moda regionale;

G. De Nicola (Fondazione Ampioraggio), sul rapporto tra territorio, innovazione e sostenibilità;

A. Falchini (Next Technology Tecnotessile – Società nazionale di ricerca), con il caso del distretto tessile di Prato come modello di riconversione;

M. Filomena (ITS Academy Moda), dedicato al ruolo strategico delle competenze nella trasformazione del settore.



