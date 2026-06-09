FIDAL Puglia celebra una crescita record e investimenti strategici per il futuro dell'atletica leggera regionale



Le dichiarazioni del presidente del Comitato Regionale Eusebio Haliti





Il Comitato Regionale FIDAL Puglia annuncia con entusiasmo risultati eccezionali in termini di affiliazione e tesseramento, accompagnati da significativi investimenti infrastrutturali che proiettano l'atletica leggera pugliese verso un futuro di ulteriore successo e qualità.





Il Presidente del Comitato, Eusebio Haliti, ha dichiarato: «Siamo orgogliosi di annunciare un record storico per il nostro comitato: 268 società affiliate. Questo numero ci posiziona come il secondo comitato in Italia per numero di società affiliate, subito dopo la Lombardia».





La crescita si riflette anche nel numero dei tesserati: «A maggio 2025 contavamo 11.818 tesserati, mentre a maggio 2026 abbiamo raggiunto quota 12.077, registrando un incremento di 259 membri». Haliti ha aggiunto: «Questi numeri sono la testimonianza di un'attività svolta con passione e dedizione, supportata da una nuova organizzazione più tecnologica e coinvolgente per l'attività stessa».





Per sostenere questa espansione e garantire un futuro di qualità all'atletica leggera pugliese, sono stati stanziati importanti investimenti. «Dal 2026, per il nostro territorio, potremo usufruire di nuovi impianti pronti tra la fine della stagione 2026 e l'inizio del 2027, grazie a un investimento di oltre 35 milioni di euro nelle strutture di atletica leggera - ha evidenziato il presidente».





Tra le novità più rilevanti, spiccano tre nuove strutture indoor: «Una completa a Taranto e due rettilinei a Bisceglie e Foggia. A questi si aggiunge un investimento di oltre 600.000 euro per l'acquisto di nuove attrezzature».





«Queste sono le premesse che ci consentiranno senz'altro di continuare su questo percorso di un'atletica leggera sempre più diffusa sul nostro territorio e sempre più di qualità - ha sottolineato il presidente. Pertanto, non solo numeri che continuano ad incrementare, ma soprattutto infrastrutture fondamentali e vitali per svolgere l'attività».





Questi sforzi si traducono anche in importanti risultati agonistici, con medaglie e qualificazioni di squadre per le finali nazionali.





«Siamo entusiasti - ha concluso Haliti - di annunciare un calendario ricco di appuntamenti che vedrà le nostre formazioni pugliesi protagoniste a livello nazionale. In particolare, per la Serie A Oro maschile, le giornate del 20 e 21 giugno a Rieti saranno un momento clou, con la partecipazione di due eccellenze del nostro territorio: l'Avis Barletta e l'Aden Exprivia Dai Optical Molfetta. È la prima volta in assoluto che due formazioni pugliesi raggiungono questo prestigioso livello, un dato che sottolinea la crescita e la qualità del movimento atletico regionale. Non meno importanti saranno gli impegni per la Serie B maschile, che si terranno a Cosenza il 13 e 14 giugno, dove tiferemo per l’ASD Giovani Atleti Bari 1969 e l'Amatori Cisternino.





Anche il settore femminile ci darà grandi soddisfazioni. La Serie A Bronzo femminile vedrà l'Atletica Locorotondo competere il 20 e 21 giugno a Borgo Valbelluna in Veneto. Inoltre, sempre a Cosenza, il 13 e 14 giugno, si svolgerà la finale femminile con la presenza dell'U. S. Foggia e, ancora una volta, dei Giovani Atleti Bari, che dimostrano una notevole versatilità essendo presenti sia con la formazione maschile che femminile.





Per quanto riguarda le finali Under 23 e Allieve, le qualificazioni sono ancora in corso e si completeranno a settembre, quindi attendiamo di conoscere le società che ci rappresenteranno in queste categorie. Questi eventi rappresentano una vetrina fondamentale per i nostri atleti e un'occasione per celebrare il duro lavoro e la passione che animano il nostro sport».