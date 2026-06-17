Gallipoli, sabato 20 giugno al Praja spettacolo di 'Astra Drone' e 'Big Mama'



GALLIPOLI (LE) - La stagione estiva 2026 della Praja Gallipoli si illumina sabato 20 giugno con un evento speciale, pensato per trasformare la prima notte dell’estate in un’esperienza fuori dagli schemi. Protagonista della serata sarà ASTRA Drone Light Show, spettacolo che porterà nel cielo della Praja una delle forme di intrattenimento più innovative degli ultimi anni, unendo tecnologia, arte visiva, musica e meraviglia collettiva. - La stagione estiva 2026 della Praja Gallipoli si illumina sabato 20 giugno con un evento speciale, pensato per trasformare la prima notte dell’estate in un’esperienza fuori dagli schemi. Protagonista della serata sarà ASTRA Drone Light Show, spettacolo che porterà nel cielo della Praja una delle forme di intrattenimento più innovative degli ultimi anni, unendo tecnologia, arte visiva, musica e meraviglia collettiva.





Una vera dichiarazione d’intenti, volta a confermare anche nel 2026 la vocazione della Praja a intercettare linguaggi nuovi e format capaci di ampliare l’idea stessa di spettacolo dal vivo. I drone light show sono oggi tra le esperienze più richieste nei grandi eventi internazionali perché trasformano il cielo in un palcoscenico, sostituendo alla scenografia tradizionale una coreografia aerea fatta di luci, forme e immagini in movimento.





Attraverso l’utilizzo di droni luminosi sincronizzati, ASTRA darà vita a una tela digitale sospesa sopra il pubblico, dove ogni punto luce diventerà parte di una composizione più ampia. Figure, animazioni e geometrie luminose disegneranno la notte salentina, costruendo un racconto visivo pensato per sorprendere, emozionare e inaugurare l’estate della Praja con un segno forte e contemporaneo.





La serata di sabato 20 giugno sarà completata da Big Mama, il black party made in Salento che attraversa reggaeton, black music e hip hop, portando in pista il ritmo caldo e urbano che da anni accompagna alcune delle notti più partecipate della Praja. Musica, innovazione e spettacolo si incontreranno così in un’unica esperienza immersiva, pensata per dare energia, visione e senso della festa.





La Praja: cuore pulsante della musica live in Salento





Icona del divertimento estivo e riferimento imprescindibile del clubbing nazionale, la Praja è da anni punto di incontro tra pubblico, artisti e tendenze musicali globali. Con una programmazione che alterna grandi nomi del pop e della dance a esponenti della nuova scena urban, la Praja ha saputo costruire nel tempo un’identità solida, evolutiva e riconoscibile. Il suo palco ha ospitato i migliori talenti italiani e internazionali, mentre il suo pubblico ha decretato il successo di decine di serate leggendarie.





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