Gran finale per il Festival 'Nikolaos': il 12 giugno il duo Camicia-Perpich a Bari Vecchia



BARI - Dopo il grande successo dei concerti del bayanista Oleg Vereshchagin e del violista Marco Misciagna, volge al termine la I Edizione del Festival Internazionale di Musica “Nikolaos”. - Dopo il grande successo dei concerti del bayanista Oleg Vereshchagin e del violista Marco Misciagna, volge al termine la I Edizione del Festival Internazionale di Musica “Nikolaos”.





L'ultimo appuntamento del Festival è in programma venerdì 12 giugno 2026 alle ore 20.30 e vedrà sul palco un emozionante duo Pianoforte e Violino, composto dai Maestri Pierluigi Camicia e Alessandro Perpich, esibirsi nella suggestiva cornice della Chiesa Maria Santissima del Carmine, nel cuore della Città Vecchia di Bari.





Il concerto, dal titolo ufficiale “Viaggio tra Classicismo Viennese e Romanticismo”, offrirà al pubblico un raffinato percorso sonoro attraverso le musiche immortali di Mozart, Brahms e Grieg, in un perfetto connubio capace di unire intensità emotiva e grande tradizione concertistica internazionale.





Il Festival Internazionale di Musica “Nikolaos” nasce dal desiderio di fondere, attraverso l’eterna bellezza della musica, arte e spiritualità, cultura e tradizione, regalando un’esperienza emozionale profonda in uno dei luoghi simbolo della storia e dell’identità barese.





La Direzione Artistica del Festival è affidata al M° Oleg Vereshchagin, che sottolinea: «Il percorso musicale proposto in questa prima edizione ha voluto coinvolgere il pubblico in un’esperienza intensa e autentica. Chiudiamo il festival con due straordinari artisti di fama internazionale, capaci di esprimere al meglio quel connubio tra spiritualità, emozione e grande musica che ha guidato l'intero progetto».





L'iniziativa è promossa e organizzata dalla Fondazione Nikolaos di Bari e dall’Opera Pia Maria SS. del Carmine ETS – APS con il prestigioso patrocinio di: Regione Puglia, Comune di Bari, Camera di Commercio di Bari, Confcommercio Bari-BAT, AGCI Puglia, Aeroporti di Puglia, Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale e Nuova Fiera del Levante di Bari.





«La Fondazione Nikolaos – dichiara il Presidente Vito Giordano Cardone – continua con entusiasmo questo straordinario percorso volto a valorizzare Bari come luogo di incontro tra culture, spiritualità e tradizioni. Il successo di pubblico dei primi appuntamenti conferma che eventi di questa qualità artistica rappresentano un’importante occasione di crescita per la comunità e di promozione del nostro territorio».





Grande soddisfazione viene espressa anche dall’Opera Pia Maria SS. del Carmine ETS – APS, che rinnova attraverso questa rassegna il proprio impegno sociale e culturale nella promozione di iniziative capaci di creare momenti di condivisione e viva partecipazione.





Si ringrazia Grafica080 per la preziosa realizzazione del progetto grafico che ha accompagnato la comunicazione del Festival.