Grande successo a Grottaglie per la presentazione del romanzo storico di Elio Dalto 'Per la Spada e per la Fede'



Un viaggio affascinante tra i misteri dell'Ordine di Malta e gli ultimi giorni di Caravaggio nella suggestiva cornice della Terrazza Caretta.





GROTTAGLIE (TA) - Si è svolto ieri sera, venerdì 5 giugno 2026, nella splendida e gremita cornice della Terrazza Caretta (in Via Caravaggio 2), l'atteso appuntamento culturale organizzato dal Centro Culturale Giuseppe Battista. L'evento, inserito nel ricco calendario che celebra il trentennale della fondazione del Centro (1996-2026), ha visto la presentazione dell'apprezzato romanzo storico di Elio Dalto, dal titolo "Per la Spada e per la Fede. Un cavaliere dell'Ordine di Malta e il mistero della morte di Caravaggio".





La serata è stata aperta dai saluti istituzionali del Presidente del Centro Culturale, Ciro Marseglia, e di Stella Caretta in rappresentanza di Maioliche Caretta, che ha ospitato l'iniziativa in uno spazio suggestivo affacciato sul Quartiere delle Ceramiche. All'evento ha preso parte anche il Presidente Onorario del Centro, S.E. Francesco Amoruso.





A coordinare brillantemente il dibattito e a scandire i tempi della serata è stata la giornalista Lilli D'Amicis, Direttrice di Oraquadra.info. Il cuore della presentazione ha visto un profondo e stimolante dialogo con l'autore, arricchito dagli interventi della Prof.ssa Maria Rosaria Quaranta, docente di Storia dell'Arte, che ha analizzato i complessi legami artistici e biografici di Caravaggio, e del Colonnello Mauro Lastella dell'Esercito Italiano, che ha offerto un prezioso inquadramento storico e strategico legato alle vicende dell'epoca.





L'evento ha registrato una straordinaria partecipazione di pubblico, rimasto affascinato dalle tematiche trattate e dall'atmosfera unica della terrazza, illuminata a festa sotto il cielo della sera. L'autore Elio Dalto si è trattenuto a lungo al termine del dibattito per il consueto firma-copie e per rispondere alle domande dei presenti, confermando l'alto valore culturale e la grande capacità di attrazione delle iniziative firmate dal Centro Culturale Giuseppe Battista.