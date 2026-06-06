Ospedale Monopoli-Fasano, Caroli (FdI): 'Sono preoccupato. Occorre impedire ogni tentativo di saccheggiare personale e reparti ASL Brindisi'

"Il recente tavolo tecnico convocato per delineare il futuro dell’ospedale Monopoli-Fasano invece di chiarire quelle che sono da più parti le preoccupazioni del territorio ha confermato tutti i timori sull’offerta sanitaria che sarà prevista in provincia di Brindisi. Perché nonostante le rassicurazioni fornite dalla Giunta regionale e dai rappresentanti del centrosinistra il rischio concreto è quello di una progressiva perdita dei servizi nel Brindisi. Si tratta di un’ipotesi quanto mai reale ed i cui effetti li vedremo nel tempo. Perché saccheggiare l’ASL Brindisi di un bacino di quasi 100mila persone (e quindi le popolazioni dei comuni di Fasano, Ostuni, Cisternino e Ceglie Messapica), indirizzandole nel territorio della provincia di Bari, potrebbe voler dire a catena budget ridotti, tagli su reparti e personale. E così gli ospedali di Brindisi, Francavilla Fontana, Ostuni, i Presidi Territoriali di Assistenza e i Punti di Primo Intervento Territoriale potrebbero nel tempo essere ridimensionati. Continuiamo ad assistere una lenta agonia dell’offerta sanitaria brindisina. La misura ora è colma. La maggioranza che governa la Regione prenda impegni scritti e formali nei confronti dei cittadini: nessun reparto dovrà essere accorpato o chiuso nei tre ospedali della Provincia di Brindisi per andare a colmare i deficit di personale o assistenza per il Monopoli-Fasano. Le chiacchiere volano via con il vento. Giunta e centrosinistra brindisino possono assicurare che tutto questo non avverrà? Io un impegno l’ho già preso da tempo: darò battaglia perché ciò non avvenga. Spero che anche il centrosinistra brindisino abbia a cuore le sorti della sanità in provincia di Brindisi. Fino a questo momento non abbiamo visto nulla di tutto ciò: solo passerelle ed un’ordinarietà, di per sé precaria, montata ad arte come se fosse straordinarietà".