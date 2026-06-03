Acqua pubblica e gestione del territorio: l’Autorità Idrica Pugliese (AIP) avvia da Taranto il ciclo di incontri con i Comuni per l'acquisizione delle quote AQP



TARANTO – Prende il via da Taranto il ciclo di incontri territoriali promossi dall’Autorità Idrica Pugliese (AIP) nell'ambito del percorso di rivoluzione nella governance del servizio idrico integrato. L'appuntamento, intitolato significativamente "Un caffè per l’acqua", si terrà il prossimo 5 giugno alle ore 10:30 a Taranto, presso il Palazzo del Governo, sede della Provincia (via Anfiteatro, 4). – Prende il via da Taranto il ciclo di incontri territoriali promossi dall’Autorità Idrica Pugliese (AIP) nell'ambito del percorso di rivoluzione nella governance del servizio idrico integrato. L'appuntamento, intitolato significativamente "Un caffè per l’acqua", si terrà il prossimo 5 giugno alle ore 10:30 a Taranto, presso il Palazzo del Governo, sede della Provincia (via Anfiteatro, 4).





L’iniziativa nasce con l'obiettivo di accompagnare e guidare le amministrazioni comunali in un passaggio storico e strategico per la regione: la acquisizione delle quote azionarie di Acquedotto Pugliese. Nel quadro normativo del D.L. n. 153/24 e della Legge Regionale n. 14/2024, la Regione trasferisce, infatti, a titolo gratuito una quota del capitale sociale (fino a un massimo del 20% complessivo) agli enti locali, trasformando i Comuni da semplici utenti a 'comproprietari' del gestore idrico.





Quello di Taranto rappresenta solo il primo di una serie di appuntamenti che toccheranno i diversi territori della Puglia. Attraverso una formula snella e partecipativa - un momento pensato come "coffee break" - i tecnici di AIP incontreranno i Sindaci e i rappresentanti dei Comuni per illustrare le linee guida operative, gli adempimenti normativi e le modalità tecniche necessarie al perfezionamento dell’acquisizione delle quote.





"L'acquisizione delle quote di AQP da parte dei Comuni pugliesi è un passo fondamentale per rafforzare la governance pubblica e partecipata della nostra risorsa più preziosa: l'acqua - dichiara il Presidente dell'Autorità Idrica Pugliese, Gianluca Vurchio - Con questo primo incontro a Taranto, a cui ne seguiranno altri su tutto il territorio regionale, vogliamo offrire un supporto concreto e ravvicinato alle amministrazioni locali, garantendo massima trasparenza, coordinamento e assistenza tecnica in un percorso che vede le comunità locali protagoniste assolute delle scelte sul servizio idrico."





L’incontro di Taranto permetterà di sciogliere i principali dubbi procedurali e definire la roadmap che porterà i Comuni della provincia che ancora non lo hanno fatto a formalizzare l'ingresso nella compagine societaria dello storico gestore idrico pugliese.





5 giugno, ore 10:30

Taranto, Palazzo del Governo – Sede della Provincia, Salone di Rappresentanza (I piano), via Anfiteatro 4