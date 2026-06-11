Il professor Loreto Gesualdo eletto nel Council della European Renal Association

BARI - Importante riconoscimento internazionale per il professor Loreto Gesualdo, direttore dell’Unità Operativa Complessa di Nefrologia, Dialisi e Trapianto del Policlinico di Bari e professore ordinario di Nefrologia presso l’Università degli Studi di Bari.

Gesualdo è stato eletto membro del Council della European Renal Association per il mandato 2026-2029. L’organismo rappresenta la più grande società scientifica europea nel campo della nefrologia, con oltre 30mila iscritti provenienti da più di 140 Paesi.

Il Council dell’associazione svolge un ruolo centrale nella definizione delle linee guida cliniche, delle migliori pratiche assistenziali, dei programmi di formazione specialistica e delle priorità della ricerca scientifica in ambito nefrologico.

«È un onore rappresentare l’Italia nel Council ERA. Il mio obiettivo è rafforzare la formazione dei giovani nefrologi e portare l’esperienza dei centri italiani sui tavoli europei, in particolare su glomerulonefriti, malattia renale cronica e trapianto», ha dichiarato il professor Gesualdo.

Tra i maggiori esperti italiani del settore, il docente barese è autore di oltre 700 pubblicazioni scientifiche ed è inserito nel prestigioso elenco del top 2% degli scienziati più influenti al mondo secondo la classifica Stanford-Elsevier. Attualmente coordina inoltre il gruppo di ricerca in Nefrologia dell’Università di Bari.

L’elezione rappresenta un importante riconoscimento per la scuola nefrologica barese e per la ricerca medica italiana, che potrà contare su una presenza qualificata nei principali organismi decisionali europei del settore.