Sotto il cielo di Trani l’arte incontra le stelle: al via i “Percorsi Stellari” a Palazzo Beltrani

TRANI – Un viaggio tra arte, scienza e meraviglia, con lo sguardo rivolto verso il cielo. Dopo il successo delle passate edizioni, il Palazzo delle Arti Beltrani di Trani inaugura l’estate 2026 con “Percorsi Stellari”, un nuovo format che evolve l’esperienza di “Una Notte al Museo” e trasforma la suggestiva Corte “Davide Santorsola” in un osservatorio privilegiato sull’universo.

L’iniziativa, organizzata da Delle Arti ODV ETS in collaborazione con l’Associazione Astrofili Cieli Stellati di Puglia, propone tre appuntamenti dedicati all’astronomia e alla divulgazione scientifica, affiancati da visite alle collezioni museali, attività didattiche per bambini e degustazioni di prodotti tipici pugliesi.

Il primo appuntamento è in programma sabato 6 giugno con “La danza di Venere e Giove”, una serata dedicata alla scoperta di due tra i pianeti più affascinanti del Sistema Solare. Le attività prenderanno il via alle ore 19 con il laboratorio interattivo “Esploratori del Cosmo”, rivolto ai bambini dai 6 ai 12 anni accompagnati da almeno un genitore. Attraverso giochi ed esperimenti, i più piccoli potranno avvicinarsi in modo divertente ai misteri dell’universo.

A partire dalle 19.45 spazio alla divulgazione scientifica con una presentazione dedicata a Venere e Giove, seguita dall’osservazione diretta attraverso i telescopi messi a disposizione dagli esperti dell’Associazione Astrofili Cieli Stellati di Puglia. Un’occasione unica per ammirare da vicino due protagonisti del cielo notturno e comprenderne caratteristiche e peculiarità.

L’esperienza non si limiterà all’osservazione astronomica. Durante la serata i visitatori potranno esplorare le collezioni permanenti del museo e assistere alla proiezione di video-documentari dedicati alla storia della città di Trani, in un percorso che unisce il patrimonio artistico locale alla scoperta degli spazi infiniti.

Ad arricchire ulteriormente l’evento saranno le degustazioni di prodotti tipici pugliesi, pensate per offrire un’esperienza multisensoriale che valorizzi anche le eccellenze gastronomiche del territorio.

Il calendario dei “Percorsi Stellari” proseguirà giovedì 16 luglio con “La Luna e il Leone”, una serata dedicata alla Luna e alle costellazioni estive, mentre venerdì 18 settembre sarà la volta de “Il Signore degli Anelli”, appuntamento interamente incentrato su Saturno e sul suo straordinario sistema di anelli.

I biglietti per la serata inaugurale sono disponibili al costo di 10 euro, ridotto a 8 euro per i soci partner. Per i bambini che desiderano partecipare al laboratorio “Esploratori del Cosmo” è richiesta la prenotazione obbligatoria, essendo i posti limitati.

Con “Percorsi Stellari”, Palazzo delle Arti Beltrani conferma il proprio ruolo di punto di riferimento culturale del territorio, proponendo un format capace di coniugare divulgazione scientifica, valorizzazione del patrimonio artistico e promozione turistica. Un invito a riscoprire il fascino del cielo stellato e, al tempo stesso, la ricchezza culturale di una delle città più suggestive della costa pugliese.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il Palazzo delle Arti Beltrani al numero 0883 500044.



