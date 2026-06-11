Stregherie, arriva Walter Veltroni: il 16 giugno presenta “Il bar di Cinecittà”

ph_Desiderio Puleo

BISCEGLIE - Prosegue la rassegna letterariacon un appuntamento di grande richiamo. Martedì 16 giugno sarà ospite, che presenterà il suo ultimo romanzo, pubblicato da HarperCollins.

L’incontro si svolgerà sulla Scalinata dei Lettori. A dialogare con l’autore saranno Antonio Decaro e la giornalista Anna Puricella. L’apertura delle porte è prevista alle 20.30, mentre l’evento prenderà il via alle 21.

Un viaggio nella Cinecittà degli anni Trenta

Nel romanzo, Veltroni accompagna i lettori nel 1937, agli albori di Cinecittà, la celebre “Hollywood sul Tevere”. Protagonista della storia è Giovanni, un giovane che trova lavoro nel bar degli studi cinematografici grazie all’aiuto del padre.

Quello che inizialmente appare come un semplice impiego si trasforma presto in un osservatorio privilegiato sulla nascita del grande cinema italiano. Tra i tavolini del locale sfilano personaggi destinati a entrare nella storia dello spettacolo, da Marcello Mastroianni a Federico Fellini, in un intreccio di sogni, ambizioni e vicende umane.

Tra memoria, storia e immaginazione

Con uno stile che unisce ricostruzione storica e invenzione narrativa, Veltroni racconta la magia di un luogo simbolo della cultura italiana, offrendo al tempo stesso una riflessione sulle vite comuni e straordinarie che si intrecciano nella “fabbrica dei sogni”.

L’appuntamento rappresenta un’occasione per incontrare uno degli autori più apprezzati del panorama nazionale e per immergersi in una storia capace di mescolare memoria, cinema ed emozioni. Una serata all’insegna della letteratura, del racconto e della passione per il grande schermo.