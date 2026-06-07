Italia femminile, tris alla Serbia nelle qualificazioni Mondiali: le azzurre restano in corsa
FRANCESCO LOIACONO - L’Nazionale femminile di calcio dell'Italia supera 3-0 la Nazionale femminile di calcio della Serbia all’Arena Garibaldi di Pisa nella penultima gara delle qualificazioni ai Mondiali 2027, conquistando tre punti fondamentali nella corsa alla fase finale in Brasile.
Nel primo tempo le azzurre costruiscono diverse occasioni senza riuscire a sbloccare il risultato. Al 9' la Serbia si rende pericolosa con Sara Stokic, mentre al 35' Cristiana Girelli sfiora il vantaggio per l'Italia. Poco prima dell'intervallo, al 42', anche Arianna Caruso va vicina al gol senza trovare lo specchio della porta.
Nella ripresa arriva la svolta. Al 61' Valentina Bergamaschi porta avanti l'Italia con un colpo di testa su assist di Girelli. Al 81' Caruso firma il raddoppio con una conclusione di destro su passaggio di Barbara Bonansea. Nel finale, all'88', è la stessa Bonansea a chiudere definitivamente i conti con il gol del 3-0.
Grazie a questo successo, l'Italia sale a 8 punti e mantiene il secondo posto nel girone. In vetta resta la Nazionale femminile di calcio della Danimarca con 11 punti.
L'ultimo impegno del gruppo sarà martedì 9 giugno a Göteborg contro la Nazionale femminile di calcio della Svezia, una sfida decisiva per le ambizioni delle azzurre nella corsa al Coppa del Mondo FIFA femminile 2027.