Italia Under 21, buona la prima per Baldini: Lussemburgo battuto 1-0

PIERO CHIMENTI - Inizia con una vittoria l’avventura sulla panchina azzurra di. La giovane Italia Under 21 ha superato ilper 1-0 in amichevole, mostrando buone indicazioni sul piano del gioco nonostante qualche difficoltà in fase realizzativa.

A decidere l'incontro è stato Francesco Pio Esposito, autore del gol vittoria al 49' della ripresa. L'attaccante ha sfruttato al meglio un calcio d'angolo battuto da Niccolò Pisilli, svettando di testa e battendo il portiere avversario.

Dopo il vantaggio, gli azzurrini hanno continuato a spingere alla ricerca del raddoppio. Vicinissimo al gol ancora Pisilli che, al 59', ha colpito il palo con il portiere Moris ormai fuori causa.

La nazionale guidata da Baldini ha mostrato trame di gioco interessanti e una buona organizzazione collettiva, creando diverse occasioni ma senza riuscire a chiudere la partita con maggiore cinismo sotto porta.

Per il tecnico toscano si tratta comunque di un esordio positivo, utile per valutare il gruppo e consolidare i meccanismi di gioco in vista dei prossimi impegni. Un test più impegnativo attende ora gli azzurrini: domenica è in programma l'amichevole contro la Grecia, avversario di livello superiore che rappresenterà un banco di prova significativo per la crescita della squadra.