Lecce, rinnovo per Ramadani: il centrocampista albanese resta in giallorosso fino al 2027

FRANCESCO LOIACONO – Il centrocampista albanese Ylber Ramadani continuerà la sua avventura in maglia giallorossa. Il US Lecce ha ufficializzato il rinnovo del contratto del giocatore fino al, prolungando di un anno il precedente accordo che sarebbe scaduto nel giugno 2026.

Ramadani è stato uno dei protagonisti della stagione appena conclusa, collezionando 37 presenze in Serie A e confermandosi un punto di riferimento nel centrocampo salentino grazie alla sua continuità di rendimento e alla sua esperienza internazionale.

Nel corso della carriera il centrocampista ha vestito le maglie di diverse squadre europee, tra cui Aberdeen FC, MTK Budapest, Vejle BK, FK Partizani, FC Drita, FC Prishtina e FC Ferizaj.

Importante anche il suo contributo con la nazionale: Ramadani ha disputato 48 partite con Albania e 10 con la selezione Under 21.

Dopo il periodo di vacanza, il centrocampista farà ritorno a Lecce per prendere parte al ritiro precampionato e preparare la nuova stagione. Con la conferma di Ramadani, il club giallorosso aggiunge un tassello importante in vista del prossimo campionato di Serie A, nel quale l’obiettivo sarà ancora una volta la permanenza nella massima serie.