Libia, trattenuto il barese Domenico Centrone: il sindaco di Bari Leccese chiede intervento diplomatico e tutele internazionali

Il sindaco di Bari, Vito Leccese, ha espresso forte preoccupazione per la situazione di Domenico Centrone, cittadino pugliese trattenuto in Libia insieme ad altri attivisti della missione umanitaria Global Sumud diretta a Gaza. Tra le persone coinvolte anche Dina Alberizia, di origini foggiane, e altri membri della delegazione.

La vicenda ha suscitato allarme nelle comunità di provenienza dei partecipanti e tra i familiari, che seguono con apprensione l’evolversi della situazione.

“Seguiamo con apprensione gli sviluppi di questa vicenda che coinvolge cittadini italiani e che sta generando comprensibile preoccupazione tra i loro familiari e nelle comunità pugliesi di appartenenza”, ha dichiarato Leccese.

Il primo cittadino ha poi richiamato l’attenzione sul ruolo delle istituzioni nazionali e della diplomazia italiana: “Confidiamo nel lavoro delle autorità italiane, del Ministero degli Affari Esteri e della rete diplomatica affinché siano garantite tutte le tutele previste dal diritto internazionale e siano attivate, con la massima tempestività, tutte le iniziative diplomatiche e istituzionali necessarie”.

Leccese ha infine sottolineato la priorità della tutela delle persone coinvolte: “In questo momento vengono prima di tutto la vita delle persone e il rispetto dei loro diritti fondamentali. Auspichiamo che Domenico Centrone, Dina Alberizia e tutti gli attivisti coinvolti possano essere liberati quanto prima e fare ritorno in sicurezza alle proprie famiglie e nel nostro Paese”.