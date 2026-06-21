Nardò, torna “Insolita Rassegna”: cinque serate con gli autori nella magia del Salento

NARDÒ – Cinque serate dedicate alla letteratura, agli autori e al fascino di un luogo capace di trasformare ogni incontro in un’esperienza unica. Torna “Insolita Rassegna”, l’appuntamento culturale ospitato nella terrazza SUSU di Insolita Comune, nel cuore del centro storico barocco di Nardò.

Un ambiente sospeso tra pietre antiche, luci del tramonto e atmosfere intime accoglierà cinque protagonisti della scena letteraria contemporanea, chiamati a presentare le loro opere pubblicate nel 2026. La rassegna è curata dalla scrittrice Mirella Borgocroce.

Il programma prenderà il via giovedì 9 luglio con Andrea Martina, che dialogherà con Emanuela Chiriacò per presentare il romanzo “Questo posto mi sta respingendo” (66thand2nd, 2026). La storia si sviluppa tra Torino e la provincia pugliese, unite dai viaggi notturni in Intercity di due studenti fuorisede alle prese con il tema dell’appartenenza, del futuro e del rapporto complesso con il proprio luogo d’origine.

Sabato 18 luglio sarà la volta di Isa Grassano, in dialogo con Paola Martino, con il romanzo “A volte è complicato” (Giraldi, 2026). Protagonista della storia è Arabella, una donna che lavora nel settore funerario reinventato dall’era digitale, tra intelligenza artificiale e nuove forme di memoria, impegnata a fare i conti con l’amore, le relazioni e la scoperta di sé.

Mercoledì 22 luglio Ugo Barbàra presenterà “La mala notte” (Rizzoli, 2026), in dialogo con Francesca Venturi. Un romanzo che attraversa Sicilia, America e Cuba raccontando l’epopea di una famiglia divisa tra ambizioni, potere, guerre e rivoluzioni, sullo sfondo delle grandi trasformazioni del Novecento.

Mercoledì 30 luglio protagonista sarà Gabriella Genisi con “La specchia del diavolo” (Rizzoli, 2026), presentato insieme a Marcella Rizzo. Un nuovo caso per la carabiniera Chicca Lopez, ambientato tra le campagne della Grecìa Salentina, dove un misterioso ritrovamento conduce a un’indagine tra segreti, legami familiari e ferite profonde di una terra antica.

La rassegna si concluderà martedì 11 agosto con Valentina Sciurti, intervistata da Davide De Ramundo, che presenterà “La Macàra – poema sonoro in lingua madre” (Spagine, 2026). Un’opera che intreccia poesia, voce, corpo e memoria, recuperando la tradizione delle macàre della Grecìa Salentina attraverso una ricerca artistica tra suono e ritualità.

Gli incontri si svolgeranno alle ore 21 sulla terrazza SUSU di Insolita Comune, con ingresso libero.

“Insolita Rassegna” si propone così come un appuntamento capace di unire letteratura, territorio e bellezza, offrendo al pubblico un’esperienza culturale immersiva in uno degli scenari più suggestivi del Salento.



