Natalia Paragoni rivela la malattia: «Ho un linfoma di Hodgkin, devo farcela per le mie bimbe»

ROMA – Natalia Paragoni ha spiegato ai suoi follower il motivo della sua assenza dai social: l’influencer ed ex volto di Uomini e Donne ha annunciato di aver ricevuto la diagnosi dimentre era all’ottavo mese di gravidanza della sua seconda figlia, Beatrice, e di aver iniziato la chemioterapia dopo il parto.

Nel racconto condiviso su Instagram, Paragoni ha spiegato che tutto è iniziato il 27 aprile, quando una telefonata le ha cambiato la vita. La 28enne valtellinese ha parlato di un periodo segnato da paura, incertezza e dolore, vissuto in un momento che avrebbe dovuto essere soltanto di attesa e felicità per la nascita della bambina.

A sostenerla, ha raccontato, ci sono il compagno Andrea Zelletta, i genitori, gli amici più cari e soprattutto le sue due figlie, Beatrice e Ginevra. Nel messaggio rivolto ai follower, Paragoni ha scritto che dovrà affrontare un nuovo percorso di cure ma che intende andare avanti “per le mie bimbe, per le persone che amo e soprattutto per me”.

La stessa influencer aveva già parlato nei giorni scorsi di un linfonodo ingrossato e di una biopsia effettuata in ospedale. Ora ha scelto di rendere pubblica la diagnosi per spiegare il suo silenzio e condividere con trasparenza una fase molto delicata della sua vita.

Il linfoma di Hodgkin è un tumore del sistema linfatico che colpisce in particolare i giovani adulti; secondo l’approfondimento collegato alla notizia, le prospettive terapeutiche sono oggi molto positive e la sopravvivenza a dieci anni può superare il 90%.