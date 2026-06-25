Orfeo Summer Festival & Ultrasuoni Music Fest: a Taranto Salemme, Carolina, Ranieri e gli Oesais



Presentate le quattro serate che si svolgeranno dal 25 al 28 luglio sulla Rotonda del Lungomare di Taranto tra teatro, musica e spettacolo per famiglie





TARANTO - È stato presentato questa mattina, nel foyer del Teatro Orfeo di Taranto, l’Orfeo Summer Festival & Ultrasuoni Music Fest, la rassegna estiva organizzata dal Teatro Orfeo con la collaborazione dell’Amministrazione Comunale di Taranto.





Dal 25 al 28 luglio, la Rotonda del Lungomare di Taranto diventerà il palcoscenico di quattro appuntamenti pensati per pubblici diversi, con un programma che mette insieme teatro, comicità, musica d’autore, spettacolo per famiglie e intrattenimento popolare.





Alla conferenza stampa sono intervenuti il sindaco di Taranto Piero Bitetti, il vicesindaco di Taranto Mattia Giorno, il titolare del Teatro Orfeo Adriano Di Giorgio e il presidente di Fondazione Taranto25 Fabio Tagarelli.





Il festival si aprirà giovedì 25 luglio, alle ore 21.00, con l’attore e regista napoletano Vincenzo Salemme e lo spettacolo “...e fuori nevica!”, un viaggio autobiografico tra teatro, comicità e ricordi di una carriera lunga mezzo secolo.





Il 26 luglio sarà la volta del Carolina’s Family Show, il nuovo show musicale che vede protagonista Carolina Benvenga, icona per le famiglie, acclamata e seguitissima in tv, sui social, in teatro, tra le più importanti figure di riferimento nel mondo kids.





Il 27 luglio arriverà a Taranto Massimo Ranieri con “Tutti i sogni ancora in volo”, spettacolo che unisce canzoni, racconti, teatro e momenti di grande emozione.





Chiusura il 28 luglio con gli Oesais e il loro “Ciao Ciao Tour 2026”, dove annunciano il loro addio per sempre alle scene con “l’ultima estate degli Oesais”. Emilio Solfrizzi e Antonio Stornaiolo (Toti e Tata) regaleranno un ultimo grande show al loro pubblico, dopo il successo già ottenuto nel 2025.





I biglietti sono disponibili al botteghino del Teatro Orfeo, in via Pitagora 80 a Taranto, tutti i giorni dalle 17.30 alle 21.30, e sui circuiti TicketOne e 2Tickets.





Partner dell’evento: ITS Academy Mobilità.





“Taranto continua a investire nella cultura come motore di crescita, inclusione e valorizzazione del territorio. La collaborazione con il Teatro Orfeo e con le realtà del territorio conferma quanto sia fondamentale costruire sinergie tra istituzioni e operatori culturali. Il cartellone proposto, ricco e variegato, è pensato per coinvolgere un pubblico ampio, dalle famiglie agli appassionati di teatro e musica. La Rotonda del Lungomare, uno dei luoghi simbolo di Taranto, diventerà così un palcoscenico d’eccellenza, capace di unire spettacolo e bellezza paesaggistica. Sono certo che la comunità parteciperà a queste serate, vivendo insieme momenti di condivisione e qualità, nel segno della cultura e della valorizzazione della nostra identità” ha dichiarato Piero Bitetti, sindaco di Taranto.





“Il Teatro Orfeo continua a lavorare per costruire una proposta culturale viva durante tutto l’anno. Dopo la stagione in teatro, abbiamo voluto portare lo spirito dell’Orfeo anche all’aperto, in un luogo simbolico per Taranto. Abbiamo immaginato un festival davvero pensato per tutto il pubblico, con teatro, musica, comicità e spettacoli per famiglie, per coinvolgere generazioni diverse e creare un’occasione di partecipazione per tutta la città” ha dichiarato Adriano Di Giorgio, titolare del Teatro Orfeo.





“Fondazione Taranto25 sostiene con convinzione iniziative che contribuiscono alla crescita culturale e sociale della città. Eventi come questo aiutano a rafforzare l’immagine di una Taranto aperta, accogliente e capace di vivere i suoi spazi pubblici attraverso la cultura e lo spettacolo” ha dichiarato Fabio Tagarelli, presidente di Fondazione Taranto25.