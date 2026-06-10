Patrizia Caselli è morta a 66 anni: addio all’attrice e volto storico della televisione italiana

MILANO - È morta a 66 anni Patrizia Caselli, attrice, conduttrice televisiva, showgirl e cantante. La notizia è stata diffusa attraverso i suoi profili social, che nelle ultime ore si sono riempiti di messaggi di cordoglio e ricordi da parte di colleghi, amici e spettatori.

Nata a Udine il 13 maggio 1960, Caselli era da tempo malata. Nel giugno 2024 aveva reso pubblica la diagnosi di un tumore al terzo stadio, raccontando con sincerità la propria condizione e la paura legata alla malattia.

Il suo esordio nel mondo dello spettacolo risale agli anni giovanili, anche grazie alla collaborazione con Nanni Loy. Successivamente si era affermata nelle televisioni private, in particolare Antennatre e Telealtomilanese, dove si era distinta come showgirl e conduttrice, spesso al fianco di Walter Chiari, con cui ebbe anche una lunga relazione sentimentale terminata nel 1987.

In televisione aveva poi consolidato la propria presenza in Rai, partecipando al varietà estivo “Bella d’estate” nel 1987 e successivamente al programma “Chi tiriamo in ballo?”, condotto da Gigi Sabani. Negli anni Novanta divenne uno dei volti del contenitore pomeridiano di cronaca “Detto tra noi”, condotto con Piero Vigorelli, trasformatosi poi ne “La vita in diretta”. Nel 1993 condusse anche il quiz “Se fosse…”, già portato al successo da Raffaella Carrà.

Parallelamente alla carriera televisiva, Caselli si era dedicata anche alla musica e al teatro, incidendo diversi 45 giri e partecipando a spettacoli come “Hai mai provato con l’acqua calda?” e “Mi è caduta una ragazza nel piatto”, accanto a Domenico Modugno.

Dopo il 1994 aveva lasciato la televisione per seguire Bettino Craxi ad Hammamet, al quale fu legata sentimentalmente fino alla morte dell’ex presidente del Consiglio nel 2000. In seguito aveva sposato il medico Alberto Bossi, con cui aveva adottato un figlio, François.

Negli anni successivi era tornata occasionalmente alla recitazione, prendendo parte ai film “La fabbrica del vapore” (2000) e “Dentro la città” (2004).