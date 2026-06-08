Picaro (FdI Bari): "Dal Pd caricature e sfottò, dai cittadini la richiesta di risposte sulla sanità"



La satira politica è legittima e rappresenta da sempre uno strumento del confronto democratico. Tuttavia, quando una forza politica che governa la Regione da oltre vent'anni preferisce la derisione personale al confronto sui contenuti, è inevitabile interrogarsi sulla qualità del dibattito che si intende offrire ai cittadini.



I pugliesi non chiedono caricature. Chiedono risposte. Chiedono di sapere come si intendano ridurre le liste d'attesa, affrontare la carenza di personale sanitario, migliorare i servizi territoriali e garantire il diritto alla salute.



Di fronte a questi problemi concreti, sarebbe utile conoscere quali argomentazioni il Partito Democratico intenda contrapporre alle nostre proposte e alle nostre denunce. Se la risposta consiste esclusivamente in una vignetta, il rischio è che il messaggio politico scompaia dietro la polemica.



Molti cittadini percepiscono questo tipo di comunicazione come un segnale di debolezza politica, perché quando l'attacco si concentra sulla caricatura dell'avversario anziché sul merito delle questioni, si finisce per impoverire il confronto democratico.



Fratelli d'Italia continuerà a discutere di sanità, di servizi e di diritti dei cittadini. Lasciamo ad altri la politica degli sfottò. Noi preferiamo il confronto sui fatti, sui numeri e sulle soluzioni che i pugliesi attendono da troppo tempo.



BARI - Il Gruppo regionale del Partito Democratico ha scelto di replicare alle iniziative di Fratelli d'Italia sulla sanità pugliese attraverso un fotomontaggio caricaturale del Sottosegretario Marcello Gemmato.