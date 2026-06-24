Praja Gallipoli: gli eventi di giugno e luglio fra dance-pop, reggaeton, intrattenimento e nuova scena urban



GALLIPOLI (LE) - La stagione estiva 2026 della Praja Gallipoli entra nel vivo con quattro appuntamenti che raccontano bene l’identità del club salentino: un luogo capace di attraversare linguaggi diversi, dal dance-pop alle sonorità latine, dall’intrattenimento live alla nuova scena rap e urban italiana. Da sabato 27 giugno a mercoledì 1 luglio, la Praja propone una sequenza di serate pensate per accendere l’inizio dell’estate con artisti, format e protagonisti capaci di parlare a pubblici differenti, mantenendo però una stessa direzione: trasformare ogni notte in un’esperienza collettiva, tra musica, energia e spettacolo. - La stagione estiva 2026 della Praja Gallipoli entra nel vivo con quattro appuntamenti che raccontano bene l’identità del club salentino: un luogo capace di attraversare linguaggi diversi, dal dance-pop alle sonorità latine, dall’intrattenimento live alla nuova scena rap e urban italiana. Da sabato 27 giugno a mercoledì 1 luglio, la Praja propone una sequenza di serate pensate per accendere l’inizio dell’estate con artisti, format e protagonisti capaci di parlare a pubblici differenti, mantenendo però una stessa direzione: trasformare ogni notte in un’esperienza collettiva, tra musica, energia e spettacolo.





Sabato 27 giugno – Ludwig





Sabato 27 giugno il palco della Praja accoglie Ludwig, artista romano classe 1992, tra i nomi più riconoscibili della scena dance-pop e urban nazionale. Nato come DJ nei club capitolini e cresciuto artisticamente a contatto con l’ambiente della Dark Polo Gang, Ludwig ha costruito nel tempo una formula molto personale, capace di fondere canto, DJ set e presenza scenica. Il suo stile vive di brani immediati, ritmi travolgenti e testi leggeri, pensati per intercettare l’atmosfera dell’estate italiana e trasformarla in musica da cantare e ballare. Hit come “Domani ci passa”, “Un po’ de que”, “Ti soffro” e “Milano Cortina” hanno consolidato il suo rapporto con il pubblico, facendone un artista perfettamente a proprio agio tra piattaforme digitali, club e grandi eventi. La sua attenzione ai trend, la capacità di dialogare con una fanbase molto attiva e l’energia dei suoi live lo hanno reso uno dei performer più efficaci nel portare sul dancefloor un linguaggio pop contemporaneo, diretto e contagioso. Alla Praja arriverà con un set ad alta intensità, costruito su mashup, crossover tra generi e un contatto costante con il pubblico.





Domenica 28 giugno – La Casa Del Perreo + Lost In Brasil





Domenica 28 giugno la Praja cambia ritmo e si immerge nelle sonorità latine con La Casa del Perreo e Lost in Brasil, per una notte dedicata al reggaeton, alla club culture latina e alle vibrazioni più calde della pista. La Casa del Perreo è un’esperienza musicale e culturale nata per celebrare la scena latina contemporanea, un format che ha conquistato club e festival in diverse città europee diventando un punto di riferimento per la nightlife reggaeton.

Accanto a questo universo arriva Lost in Brasil, format salentino legato alla famiglia Praja, pensato per portare in consolle la stessa attitudine festosa, ritmica e coinvolgente, ma con una forte identità territoriale. La serata sarà un incontro tra perreo, suoni brasiliani, urban latino e party mood mediterraneo: una festa costruita per ballare senza pause, in cui musica, corpo e partecipazione diventano il centro dell’esperienza.





Lunedì 29 giugno – Niccolò Torielli





Lunedì 29 giugno sarà la volta di Niccolò Torielli, conduttore televisivo, speaker e intrattenitore italiano noto per il suo stile ironico, diretto e fortemente partecipativo. La sua carriera nasce nel mondo dei media e della televisione, ma nel tempo Torielli ha saputo costruire anche un percorso riconoscibile nei club e negli eventi live, portando sul palco un format che non si limita alla conduzione, ma diventa vero e proprio spettacolo.

La forza di Niccolò Torielli è l’interazione con il pubblico: la capacità di leggere la serata, coinvolgere chi ha davanti e trasformare ogni momento in un’occasione di gioco, ritmo e condivisione. Alla Praja porterà un appuntamento dinamico, costruito sulla relazione diretta con la platea, sull’ironia e su una presenza scenica capace di dare forma a una notte leggera, movimentata e trasversale.





Mercoledì 1 luglio – Ivan Bi





Mercoledì 1 luglio la Praja ospita IvanBi, uno dei nomi più interessanti della nuova generazione rap italiana. Origini siciliane, classe 2003, IvanBi è cresciuto artisticamente tra club, social network e piattaforme digitali, imponendosi con un sound urbano, diretto e contemporaneo. Brani come “Facciamo In Fretta”, “Randagi” e “G&V” gli hanno permesso di intercettare rapidamente l’attenzione del pubblico più giovane, anche grazie alla forza dei trend digitali e alla capacità di costruire brani immediati, riconoscibili e adatti alla dimensione live.

Firmato con Warner Music Italy e parte dell’etichetta Stable Music, IvanBi unisce barre incisive, melodie coinvolgenti e un’energia da palco che lo rende perfetto per una serata urban alla Praja. La sua presenza conferma la volontà del club di valorizzare non solo i grandi nomi già affermati, ma anche i nuovi protagonisti della scena italiana, artisti capaci di portare sul palco la lingua, i codici e le vibrazioni di una generazione cresciuta tra streaming, social e club culture.





La Praja: cuore pulsante della musica live in Salento





Icona del divertimento estivo e riferimento imprescindibile del clubbing nazionale, la Praja è da anni punto di incontro tra pubblico, artisti e tendenze musicali globali. Con una programmazione che alterna grandi nomi del pop e della dance a esponenti della nuova scena urban, la Praja ha saputo costruire nel tempo un’identità solida, evolutiva e riconoscibile. Il suo palco ha ospitato i migliori talenti italiani e internazionali, mentre il suo pubblico ha decretato il successo di decine di serate leggendarie.





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