Raffo annuncia l'apertura della 'Piccola Arena Taras' ai Tamburi a Taranto: un nuovo spazio di cultura e condivisione per la città





Il brand rinnova il proprio legame con la città regalando alla comunità uno spazio all'aperto completamente riqualificato e pensato per essere vissuto insieme.





TARANTO – Ci sono legami che non hanno bisogno di presentazioni: quello tra Raffo e Taranto è uno di questi. Dal 1919, il brand intreccia la propria storia con quella della città dei Due Mari e oggi, dopo un percorso che l’ha portato a essere riconosciuto a livello nazionale, sceglie ancora una volta di ribadire il proprio legame con il territorio, attraverso una nuova iniziativa dedicata alla comunità locale.





Si è svolta nella serata di mercoledì 10 giugno 2026 l’inaugurazione della Piccola Arena Taras, all’interno del Parco di Lulù, in Via Verdi 3/A nel quartiere Tamburi di Taranto. Lo spazio cinematografico all’aperto - completamente riqualificato grazie al contributo di Raffo - viene così restituito alla cittadinanza in vista della stagione estiva, in concomitanza dell’inizio della rassegna "Tamburi sotto le stelle" e segna un ulteriore capitolo tra il brand e la città, confermando l’impegno che il marchio porta avanti nel sostenere iniziative e progetti capaci di generare valore per la propria terra di origine.





Col patrocinio del Comune di Taranto e gestita dall’associazione di promozione sociale e culturale AFO6, La Piccola Arena Taras ospiterà le 7 proiezioni dei film della rassegna "Tamburi sotto le stelle" per poi restare fruibile alla cittadinanza secondo il programma che la stessa Associazione AFO6 ha in serbo per la stagione.





Il Comune di Taranto, inoltre, ha coinvolto I.S.O.L.A. Cooperativa Sociale come Ente attuatore dell’"Hub Culturale del Parco di Lulù", con l’obiettivo di organizzare eventi sportivi, laboratori e attività ludico-formative, mettendo a disposizione della comunità un modello di protezione sociale partecipativo.





Alla cerimonia inaugurale hanno infatti preso parte: l’amministrazione comunale con Fulvia Gravame - Assessora alla Transizione ecologica e Ambiente di Taranto, Giovanni Raimondi - Presidente Associazione APS AFO6, Cosimo Battista – Responsabile Commerciale Associazione AFO6, Paolo Vinci – Presidente I.S.O.L.A. Cooperativa Sociale, Alessandro Piva – regista, sceneggiatore e produttore cinematografico e Dario Giulitti - Head of brand Raffo in qualità di rappresentante dell’azienda a cui il marchio fa capo.





"Siamo lieti di inaugurare oggi uno spazio che nasce dalla collaborazione tra istituzioni, imprese e realtà del territorio e che viene restituito alla comunità come luogo di cultura e condivisione" ha dichiarato Piero Bitetti, Sindaco di Taranto "Il quartiere Tamburi merita attenzione e iniziative capaci di generare valore sociale: la Piccola Arena Taras è un segnale concreto di fiducia nelle potenzialità della nostra città e nelle persone che la vivono ogni giorno".





Nell’arco della serata, oltre al consueto taglio del nastro, gli interventi video di Michele Riondino – figura di spicco nel panorama cinematografico pugliese e profondamente legato ad Apulia Film Commission in qualità di Direttore Artistico del Cineporto di Taranto – e di Niccolò Fabi – cantautore che nel 2023 ha regalato al quartiere Tamburi questo spazio per la comunità – hanno ulteriormente sottolineato l’importanza di spazi come questo sul territorio, dove condividere cultura e passione cinematografica locale. A seguire, la proiezione del film "La capagira", diretto proprio dallo stesso Piva presente, ha dato ufficialmente il via alla programmazione estiva.





"Raffo è nata qui e continua a sentirsi profondamente parte di questa città" ha aggiunto Dario Giulitti, Head of brand Raffo "Con questi progetti vogliamo contribuire a creare occasioni di condivisione, valorizzando il territorio attraverso quello spirito genuino e spontaneo che appartiene da sempre a Taranto, che è parte del DNA di Raffo e che ci impegniamo a portare in tutta Italia con attivazioni che generano valore per il pubblico".





Interviste a: DARIO GIULITTI (Head of brand Birra Raffo); GIOVANNI RAIMONDI (Presidente Associazione APS AFO6); PAOLO VINCI (Presidente I.S.O.L.A. Cooperativa Sociale); ALESSANDRO PIVA (Regista); MIRKO MASTROCINQUE (Youtuber). Interviste, riprese e montaggio a cura di DANIELE MARTINI.