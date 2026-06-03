Roma, vince l'inclusività: eletta Miss Italy Queen (V edizione)



ROMA - Si è concluso domenica 31 maggio, nella splendida cornice del locale Etoile23 di Roma, il quinto capitolo di Miss Italy Queen. - Si è concluso domenica 31 maggio, nella splendida cornice del locale Etoile23 di Roma, il quinto capitolo di Miss Italy Queen.





Una serata magica, ricca di ospiti di prestigio e, soprattutto, illuminata dal talento dei concorrenti arrivati da tutta Italia dopo aver superato le varie selezioni regionali.





L’intero evento è stato orchestrato magistralmente dal Direttore Artistico Patrizio (in arte Priscilla Favolosa) e dal Co-Art Director Gianluca Desinan.





Lo spettacolo e la giuria delle grandi occasioni. Le luci si sono accese sul prestigioso concorso inclusivo d’Italia grazie alle tre favolose conduttrici della serata: Eva Paradise, Lolita Petra e Velvet LaCroix.





Dopo aver dato il via ufficiale alla finale nazionale, le presentatrici hanno introdotto l'eccellente giuria, suddivisa per competenze in tecnica (presidentessa: Elisa Forte, attrice e produttrice), esterna e artistica.





A impreziosire il tavolo dei giurati, eccezionali ospiti VIP: l'attrice, autrice e regista Francesca Stajano Briganti, Gilles Rocca, Pamela Petrarolo e Alessia Fabiani e Roberto Gioielli, costumista e scenografo.





Il percorso dei concorrenti è stato supervisionato e supportato dalle straordinarie madrine e padrini delle varie selezioni territoriali, a cui va un immenso ringraziamento per averli accompagnati fino all'atto finale.





Selezione Liguria: Lady Tolemaide, Alessio Corbelli, Finora.

Selezione Piemonte: La Mylonga, Foxy Priscilla.

Selezione Lombardia: Ranma.

Selezione Triveneto: Gianluca Desinan, Porcah Ontas, Adriana Picasso.

Selezione Umbria: Lady Montana.

Selezione Puglia-Molise-Basilicata: Raven Voice, Idra Poyson, Moet Sharon.

Selezione Campania: Djbril, Selenis Scorpio.

Selezione Sardegna: Mendez, Federico Delya Incrue.





Il podio e i premi speciali: tra sfilate mozzafiato in runway e performance artistiche di altissimo livello, la finale si è consumata davanti a un pubblico caloroso ed entusiasta, che ha potuto ammirare i concorrenti in tutto il loro splendore.





Il momento più emozionante è stato la proclamazione. Astromegan, detentrice della corona della quarta stagione, ha passato il testimone decretando la vittoria della Campania per il secondo anno consecutivo: Darkry ha trionfato su tutti, conquistando il titolo supremo.





Il podio è stato completato da una camaleontica Demonia (Lazio), classificatasi al secondo posto, e da Onyro, salita sul terzo gradino del podio.





Oltre alle tre vincitrici, sono state assegnate diverse fasce speciali per valorizzare ogni singola sfumatura e talento dei concorrenti in gara.





Tra i riconoscimenti più importanti, i due premi speciali dedicati alla carriera e alla memoria di Carle Du Pigne e Kasta Diva, entrambi attribuiti a Rose Victor Gray del Triveneto.





È stata una finale davvero spettacolare, che lascia un segno profondo.





L'appuntamento è ufficialmente rinnovato per il prossimo anno con la sesta, attesissima edizione!