Puglia, chiusa la sperimentazione MaaS: oltre 11.500 utenti per la mobilità digitale integrata

BARI - Si è concluso l’evento dedicato ai progetti, iniziative promosse da Regione Puglia e Comune di Bari per testare un nuovo modello di mobilità digitale integrata, basato sul paradigma Mobility as a Service.

La sperimentazione ha coinvolto complessivamente oltre 11.500 utenti iscritti, circa 10.000 download delle app dedicate e più di 7.200 utenti attivi, che hanno effettuato almeno un acquisto attraverso le piattaforme MaaS. Un risultato che conferma la crescente apertura dei cittadini verso soluzioni di trasporto più flessibili, digitali e intermodali.

Il progetto, sostenuto da un investimento complessivo di 3,4 milioni di euro (di cui 2,3 milioni da fondi PNRR Next Generation EU), ha rappresentato una delle principali sperimentazioni nazionali nel settore della mobilità come servizio.

Secondo l’assessore regionale ai Trasporti Raffaele Piemontese, l’iniziativa dimostra come innovazione e digitalizzazione possano incidere concretamente sulle abitudini di spostamento: dalla pianificazione dei viaggi all’integrazione tra mezzi pubblici e sharing mobility, fino all’utilizzo di sistemi incentivanti come cashback e welcome bonus.

Il modello ha coinvolto operatori pubblici e privati del trasporto, tra cui Trenitalia, COTRAP, Ferrovie del Sud Est, Ferrovie Appulo Lucane, Ferrotramviaria e Ferrovie del Gargano, oltre ai servizi urbani e agli operatori della mobilità condivisa, creando un ecosistema digitale interoperabile.

La fase conclusiva del progetto segna l’avvio di una nuova fase di sviluppo per la mobilità regionale, orientata a un sistema sempre più integrato, sostenibile e centrato sull’utente.