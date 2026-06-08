'Salento Shakespeare Festival', a Maglie presentazione della prima edizione giovedì 11 giugno



Il Salento recita Shakespeare. Conferenza e serata di presentazione giovedì 11 giugno ore 20.30





MAGLIE (LE) - Sarà presentata giovedì 11 giugno alle 20.30 in Via Sante Cezza 21 a Maglie, la prima edizione del Salento Shakespeare Festival, promosso da Il Circolo degli Ignoranti Aps, che si svolgerà dal 2 al 5 luglio tra Tricase, Salve e Andrano. Durante la serata di presentazione, gli organizzatori Antonio Sparascio e Salvo Cezza illustreranno il programma e le compagnie partecipanti. A seguire, sarà messo in scena lo Shakespeare Crime “Otello. Le origini del male” e al termine un momento conviviale per celebrare la prima edizione del festival.





Il Salento Shakespeare Festival porta per la prima volta nel territorio salentino la grande tradizione del teatro shakespeariano, con l'obiettivo di coinvolgere artisti, compagnie e pubblico in un'esperienza culturale nuova e di ampio respiro. Diverse le compagnie teatrali che hanno aderito e che porteranno in scena alcuni dei lavori più importanti composti da Shakespeare.





Tra gli ospiti attesi a luglio, Luciano Bottaro, ideatore dell'Italian Shakespeare Festival. Il Festival salentino nasce infatti con una duplice missione: avvicinare il pubblico e il tessuto artistico locale al mondo shakespeariano e offrire agli artisti locali e nazionali una piattaforma di visibilità concreta. All’interno del Festival, infatti, le compagnie possono partecipare a un Contest che darà l'opportunità di rappresentare la Puglia all'Italian Shakespeare Festival di Roma e, in caso di vittoria, di accedere alle finali europee dello European Shakespeare Festival.