Grottaglie, 'Pagine di Puglia': nuovo appuntamento il 12 giugno al Castello episcopio con 'Rosario di mare' di Luisa Campatelli



GROTTAGLIE (TA) - Con la presentazione di “Rosario di mare” di Luisa Campatelli, racconto contenuto nell’antologia “Ricettario pugliese” (AA. VV., Giulio Perrone editore, 2026), si conclude la prima parte della prima edizione della rassegna letteraria “Pagine di Puglia”. La programmazione, dopo sei incontri molto partecipati nella Biblioteca comunale e al Castello episcopio, prosegue con il settimo appuntamento venerdì 12 giugno, nel Castello episcopio di Grottaglie, alle ore 18. Altri appuntamenti saranno programmati nella stagione estiva. - Con la presentazione di “Rosario di mare” di Luisa Campatelli, racconto contenuto nell’antologia “Ricettario pugliese” (AA. VV., Giulio Perrone editore, 2026), si conclude la prima parte della prima edizione della rassegna letteraria “Pagine di Puglia”. La programmazione, dopo sei incontri molto partecipati nella Biblioteca comunale e al Castello episcopio, prosegue con il settimo appuntamento venerdì 12 giugno, nel Castello episcopio di Grottaglie, alle ore 18. Altri appuntamenti saranno programmati nella stagione estiva.





“‘Rosario di mare’ di Luisa Campatelli - è stato scritto - è un’immersione nella tarantinità più vera e attuale, un connubio tra tradizione e spaccati di società urbana. Il titolo ‘Rosario di mare’ simboleggia la catena di semi, la ‘zoca’, l’oro nero tarantino, frutto del golfo ionico e del sudore dei suoi figli pescatori. Frutto prelibato conosciuto in tutto il mondo, la cozza tarantina, che in alcuni quartieri della città si cucina ancora con le ricette tradizionali. Tra leggende, profumo di cucina e varia umanità, Luisa Campatelli racconta Taranto, quella che non cede al progresso, quella che ancora si emoziona davanti ad un profumato piatto di tubettini alle cozze”. Il racconto è inserito nell’antologia “Ricettario pugliese” edita nel marzo scorso da Giulio Perrone.





“Pagine di Puglia”, alla sua prima edizione, è una rassegna letteraria e libraria avviata dal Comune di Grottaglie - assessorato alla Cultura e Pubblica Istruzione: parole e storie nate dalla penna di scrittori pugliesi, o che raccontano il territorio, di recente pubblicazione. La rassegna letteraria “Pagine di Puglia” è promossa e organizzata dal Comune di Grottaglie – Assessorato Cultura e Pubblica Istruzione, in collaborazione con CoopCulture (Biblioteca comunale e Infopoint Castello episcopio) e con il coinvolgimento del Presidio del Libro, delle scuole e delle istituzioni del territorio. Gli incontri si svolgeranno, dalle ore 18, nella Biblioteca comunale F. G. Pignatelli, in via Senatore Gaspare Pignatelli 5 e al Castello episcopio, Largo Immacolata, Grottaglie (Taranto).





La rassegna, avviata a marzo, dopo aver ospitato una raccolta di monologhi teatrali, una silloge di poesie, un romanzo giallo, un saggio sociolinguistico, un testo in prosa - in parte romanzo, in parte testimonianza vera dei giovani del territorio – e un saggio letterario, prosegue con un racconto in cui si narra Taranto, il mare e la tradizione della mitilicoltura. Interverranno: l’assessore alla Cultura e Pubblica Istruzione Raffaella Capriglia; Piero Aresta, del Presidio del Libro di Grottaglie; l’autrice Luisa Campatelli; l’attrice Tiziana Risolo che leggerà alcuni brani del racconto; una rappresentanza di Slow Food Grottaglie Vigne e Ceramiche (il presidente Manolo Ghionna, Maria Carmela D’Acunto dell’Alleanza cuochi Puglia). Al dibattito letterario sul racconto nato intorno alla cozza tarantina, si affiancheranno interventi sul valore della mitilicoltura in termini storici e culturali, gastronomici e produttivi.





Luisa Campatelli è autrice, giornalista professionista, formatrice e coordinatrice di percorsi didattici e di orientamento. Negli anni 2000 è stata direttrice del quotidiano tarantino Il Corriere del Giorno. Attualmente è direttore di Formare Puglia a.p.s. Autrice di racconti, drabble e testi teatrali tra cui “La Gru”, sul delicato e drammatico tema della sicurezza sul lavoro” che ha aperto il Festival delle Culture di Ravenna, “Sguardi”, storia dell’incontro tra una donna occidentale e una donna musulmana, scritto per la Mostra del Cinema di Taranto e “Punta”, testo sulla ribellione femminile ispirato al fenomeno della Tarantola, rappresentato nell’estate 2025 a Grottaglie.





“Pagine di Puglia è un percorso tra libri, autori e idee che attraversano la Puglia e il suo immaginario - dichiara l’assessore alla Cultura, Pubblica Istruzione e Turismo Raffaella Capriglia -; è una rassegna dedicata alla forza della parola che racconta, che custodisce la memoria, che invita a visioni nuove. Abbiamo voluto dare voce ad autori pugliesi, con libri, tutti di recente pubblicazione, che spaziano dalla narrativa, alla poesia, alla saggistica, tra temi universali e scritti sul nostro territorio, per ascoltare voci diverse, confrontarsi, condividere storie e pensieri nei luoghi simbolo della cultura cittadina: la Biblioteca comunale e il Castello episcopio di Grottaglie. È un percorso tra gli autori e le loro produzioni, ma anche di riflessione e indagine sull’esistenza di un possibile ‘canone letterario pugliese’, che stiamo cercando di analizzare e definire insieme. Vogliamo coinvolgere i giovani, gli studenti, ma anche tutte le altre fasce d’età e i cittadini interessati ai libri e alla lettura, affinché il momento culturale diventi occasione di confronto, incontro, condivisione e comunità. Invitiamo tutti a partecipare agli appuntamenti, ad ingresso libero; stiamo già programmando nuove presentazioni per questa prossima estate”.