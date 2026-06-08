Sonic Town 2026: a Putignano tre appuntamenti per la decima edizione tra musica indipendente e sperimentazione

– Torna Sonic Town, la rassegna dedicata alla musica indipendente e alla sperimentazione sonora che nel 2026 celebra la sua. L’evento si svolgerà all’nelle date del 12 e 26 giugno e del 10 luglio, confermando il suo ruolo di presidio culturale alternativo nel panorama musicale pugliese.

Un festival nato ai margini

Ideata e organizzata da Radio JP in collaborazione con il Consorzio I MAKE, la rassegna nasce nel 2014 con l’obiettivo dichiarato di offrire spazio a progetti artistici lontani dai circuiti commerciali. Nel tempo, Sonic Town ha mantenuto una forte identità indipendente, costruita su accessibilità, inclusione e sperimentazione.

L’Ex Macello si trasformerà anche quest’anno in un laboratorio sonoro e sociale, dove pubblico e artisti condividono lo stesso spazio in una dimensione partecipativa e non gerarchica.

Il tema della decima edizione: “Flusso Elettrico”

Il concept scelto per il 2026 è “Flusso Elettrico”, immagine che sintetizza la natura del festival come energia in movimento continuo.

Da un lato il “flusso” come corrente senza barriere tra generi, linguaggi e persone; dall’altro l’“elettrico” come forza connettiva, capace di generare incontri e relazioni inattese. In questa prospettiva, anche il simbolo della saetta viene reinterpretato come elemento dinamico di connessione tra suono, corpo e spazio.

Tre serate, tre collaborazioni

Il programma si articola in tre appuntamenti distinti, ciascuno costruito insieme a realtà musicali e collettivi differenti.

Il primo evento, in programma il 12 giugno, nasce dalla collaborazione con Secolare Festival e vedrà in scaletta Sirio, Orange Combutta e Vinxanity.

Il secondo appuntamento, previsto per il 26 giugno, sarà realizzato con il collettivo Salotto Elettronico e proporrà l’esordio del progetto “Musica Veloce!” di Silvio Annese con Aldo Chiarulli, Luca Giannotti, Daniele Annese e Pasquale Calò, insieme ai live di Caramel Chameleon e al b2b tra Alex Palmieri e Alex Tasso.

Il gran finale del 10 luglio sarà invece curato dalla label indipendente Maple Death Records, con le esibizioni di J.H. Guraj, Mira, James Jonathan Clancy e Fera.

Una rete culturale consolidata

Sonic Town si conferma progetto centrale dell’attività di Radio JP, realtà attiva da oltre dieci anni nella promozione culturale attraverso musica, radio, cinema e volontariato.

La rassegna si inserisce inoltre in una rete di collaborazioni territoriali sostenute da Puglia Sounds e Puglia Culture, rafforzando il legame tra produzione artistica indipendente e sistema culturale regionale.

Informazioni

Sonic Town 2026

12 e 26 giugno – 10 luglio 2026

Ex Macello, via S. Caterina da Siena snc, Putignano (BA)

Ingresso giornaliero: 8 euro + prevendita

Abbonamento 3 date: 20 euro + prevendita

Prevendite: dice.fm/bundles/sonic-town-2026-pp8p



