“L’eresia di Francesco”: Don Cosimo Schena rilegge il santo di Assisi come uomo fragile e contemporaneo

– Un San Francesco lontano dall’iconografia tradizionale, più umano che idealizzato, attraversato da dubbi, fragilità e ricerca interiore. È questa la chiave di lettura proposta danel nuovo libro L’eresia di Francesco. Storia di un santo che divenne uomo fino in fondo, pubblicato da

Un Francesco “umano”, non solo santo

Il volume propone un itinerario narrativo e spirituale che punta a restituire la complessità della figura di Francesco d’Assisi, spostando il focus dalla dimensione puramente agiografica a quella esistenziale.

Al centro della narrazione non c’è il santo perfetto, ma l’uomo: inquieto, contraddittorio, segnato da fragilità e interrogativi interiori. Una scelta che, nelle intenzioni dell’autore, mira a rendere la figura francescana più vicina all’esperienza contemporanea.

«Ho scritto questo libro perché troppe persone credono di dover essere perfette per sentirsi amate da Dio», spiega Don Cosimo Schena, sacerdote dell’Arcidiocesi di Brindisi-Ostuni e parroco della chiesa di San Francesco d’Assisi a Brindisi.

Il significato del titolo

La parola “eresia” non viene intesa in senso dottrinale, ma come rottura di un’immagine consolidata: quella di una santità distante dall’umano.

Nella lettura proposta, l’“eresia” di Francesco consiste proprio nel mostrare che la dimensione spirituale non elimina la fragilità, ma la attraversa e la trasforma.

Un libro sul presente

Il volume intercetta temi attuali come ansia da prestazione, identità personale e bisogno di autenticità. In questa prospettiva, la figura di Francesco diventa uno specchio per il presente, più che un modello distante.

Secondo l’autore, la fragilità non è una mancanza da nascondere, ma un punto di partenza per un percorso di crescita personale e spirituale.

L’autore e il riscontro del pubblico

Don Cosimo Schena è noto anche per la sua attività di comunicazione sui social, dove conta oltre un milione di follower, e per la sua presenza nel dibattito pubblico tra spiritualità e psicologia.

Il libro ha registrato un forte riscontro nelle prime settimane di distribuzione, superando le 4.000 copie vendute e arrivando rapidamente a una ristampa.

Una rilettura che fa discutere

L’eresia di Francesco si inserisce nel filone delle reinterpretazioni contemporanee delle figure religiose, proponendo un approccio più narrativo ed emotivo che storico-accademico.

L’obiettivo dichiarato è quello di “toccare il cuore più che spiegare la storia”, restituendo una figura di Francesco più vicina alla sensibilità contemporanea.



