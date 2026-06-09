Squinzano, cena con delitto 'In vino veritas' presso Tenuta La Badessa



SQUINZANO (LE) - Improvvisart torna sulla scena del crimine di Tenuta La Badessa di Squinzano sabato 13 giugno alle ore 20:30 con la Cena con Delitto “In vino veritas” che conduce il pubblico all’interno di una storia familiare complessa e coinvolgente, dove i legami di sangue si intrecciano con interessi economici, vecchie rivalità e sentimenti contrastanti. Dietro sorrisi di circostanza e brindisi apparentemente sinceri si nascondono anni di incomprensioni, gelosie, ambizioni e ferite mai rimarginate. - Improvvisart torna sulla scena del crimine di Tenuta La Badessa di Squinzano sabato 13 giugno alle ore 20:30 con la Cena con Delitto “In vino veritas” che conduce il pubblico all’interno di una storia familiare complessa e coinvolgente, dove i legami di sangue si intrecciano con interessi economici, vecchie rivalità e sentimenti contrastanti. Dietro sorrisi di circostanza e brindisi apparentemente sinceri si nascondono anni di incomprensioni, gelosie, ambizioni e ferite mai rimarginate.





Amore e odio convivono nelle relazioni tra i protagonisti, dando vita a un delicato equilibrio destinato a spezzarsi nel corso della serata. Ogni membro della famiglia custodisce qualcosa: un segreto, un desiderio inconfessabile, una verità mai pronunciata ad alta voce. E quando il passato torna a bussare alla porta, le maschere iniziano a cadere una dopo l’altra.





Sarà davvero l’ultima occasione per ritrovarsi tutti insieme? Oppure gli eventi prenderanno una piega del tutto inaspettata?





Tra indizi, rivelazioni sorprendenti, colpi di scena e sospetti reciproci, il pubblico sarà chiamato a indagare per scoprire cosa si nasconde dietro il delitto e quali verità emergono quando il vino scioglie le lingue e costringe tutti a confrontarsi con ciò che hanno sempre cercato di nascondere.





Perché, come suggerisce l’antico detto, “In vino veritas”: a volte basta un brindisi per far emergere la verità. E talvolta, la verità può essere molto più pericolosa del delitto stesso.





La Cena con Delitto prende vita sotto gli occhi degli invitati: gli attori di Improvvisart si confondono tra i clienti, il personale di sala e di cucina, o fingono di essere i proprietari del locale. Tutto sembra proseguire normalmente, finché un improvviso e terribile omicidio sconvolge ila cena sotto gli occhi di tutti.





Da quel momento, ogni tavolo diventa una squadra di investigatori chiamata a risolvere il caso tra una portata e l’altra, aiutando la polizia a smascherare l’assassino.





Enigmi, bugie, tradimenti e colpi di scena si susseguono in una spirale di suspense, perché in una Cena con Delitto nulla è mai davvero come sembra.





Cena con Delitto è un format di Improvvisart.





Menu





Tortino di zucchina capocollo di Martina con crema di frisa alle mandorle e pomodoro secco su vellutata di melanzane.





Raviolone con cuore cremoso di fave bianche erbette selvatiche e pioggia di olive leccine.





Guancia di manzo su vellutata di patate dolci e crunch di pizzette leccesi.





Panna cotta al caramello salato.





INFORMAZIONI

Cena con delitto “In vino veritas”

Sabato 13 giugno 2026 – ore 20:30

Tenuta La Badessa, via Squinzano km 6 – Casalabate (Le)

cena + spettacolo € 30,00 bevande escluse

Prenotazione obbligatoria al 3534776719