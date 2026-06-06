Taranto, lunedì 8 giugno conferenza stampa di presentazione del 'Taranto Swing Festival 2026 – Apulia Swing Destination'



TARANTO - Lunedì 8 giugno alle ore 18 a Taranto al Piazzale Democrate, nei pressi dell’imbarcadero delle motonavi di Kyma Mobilità, si terrà la conferenza stampa di presentazione del "Taranto Swing Festival 2026 – Apulia Swing Destination". - Lunedì 8 giugno alle ore 18 a Taranto al Piazzale Democrate, nei pressi dell’imbarcadero delle motonavi di Kyma Mobilità, si terrà la conferenza stampa di presentazione del "Taranto Swing Festival 2026 – Apulia Swing Destination".





Per cinque giorni, dal 10 al 14 giugno, Taranto parlerà tutte le lingue del mondo, ma avrà un unico ritmo: quello dello swing!





Torna il Taranto Swing Festival – Apulia Swing Destination, manifestazione internazionale inserita tra i Grandi Eventi Sportivi della Regione Puglia – Regione Europea dello Sport 2026, che porterà in città centinaia di ballerini, musicisti e appassionati provenienti da Europa, Stati Uniti, Australia e Asia.





Anche in questa edizione la manifestazione proporrà, con la direzione artistica di Nicky Pezzolla, concerti, spettacoli, workshop, eventi gratuiti e ospiti internazionali, confermandosi come uno degli appuntamenti swing più importanti d'Europa.





Taranto Swing Festival – Apulia Swing Destination è organizzato, da un’idea del Direttore artistico Nicky Pezzolla, dall’Associazione ‘Be Swing’, con il patrocinio morale del Comune di Taranto e in collaborazione con Kyma Mobilità; la manifestazione si avvale del sostegno di BCC San Marzano di San Giuseppe e di Windor Taranto.