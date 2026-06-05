Taurisano, 15enne vittima di un presunto episodio di bullismo: indagini in corso

TAURISANO – Un grave episodio di presunto bullismo è al centro delle indagini della Polizia dopo quanto denunciato a Taurisano, dove un ragazzo di 15 anni sarebbe stato costretto a strisciare a terra e ripreso con un cellulare mentre veniva deriso da un gruppo di coetanei.

Secondo quanto ricostruito, l’episodio sarebbe avvenuto nei giardini pubblici del paese, dove il giovane sarebbe stato avvicinato da tre ragazzi. Il gruppo, stando al racconto, gli avrebbe sottratto lo zaino e preso alcune decine di euro insieme a una torcia, prima di sottoporlo a una forma di umiliazione fisica e psicologica, costringendolo a strisciare a terra mentre uno dei presunti responsabili filmava la scena.

La vicenda è stata portata all’attenzione pubblica attraverso un post social pubblicato dalla madre del ragazzo, successivamente rimosso. Il racconto ha immediatamente suscitato attenzione nella comunità locale e ha spinto le autorità a intervenire per verificare i fatti.

Sul caso sono ora in corso accertamenti da parte degli agenti del commissariato competente, che hanno avviato le indagini acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nell’area interessata. Le registrazioni potrebbero risultare decisive per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e identificare eventuali responsabilità.

L’episodio, ancora tutto da chiarire nelle sue esatte modalità, riporta l’attenzione sul fenomeno del bullismo tra minori e sulle sue conseguenze, soprattutto quando si manifesta in contesti pubblici e coinvolge dinamiche di gruppo.