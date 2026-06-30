Trani torna capitale del cinema e del mare: il 3 e 4 luglio la quinta edizione del Festival
TRANI – Cinema, mare, sostenibilità, impresa e inclusione saranno protagonisti della quinta edizione del Festival Cinema e Mare, in programma il 3 e 4 luglio 2026 a Trani, tra l’Hotel Regia e Palazzo San Giorgio, due luoghi simbolo della città affacciata sul Mediterraneo.
La manifestazione si conferma un appuntamento culturale capace di unire linguaggi diversi, trasformando il mare da semplice scenario a elemento centrale di racconto, identità e futuro. Il festival negli anni ha costruito una rete di collaborazioni con realtà cinematografiche, istituzioni e operatori culturali, grazie anche al sostegno del Comune di Trani, di Apulia Film Commission e al patrocinio della Regione Puglia.
L’edizione 2026 dedica un’attenzione particolare alla sostenibilità ambientale e alla tutela degli ecosistemi marini, con incontri e iniziative legate ai principi dell’Agenda 2030 dell’Onu. Grande spazio anche all’inclusione attraverso lo sport, con la presenza di protagonisti delle discipline subacquee e paralimpiche.
Tra gli ospiti figurano Fabrizio Pagani, pioniere dell’apnea paralimpica italiana, la campionessa mondiale paralimpica Ilenia Colanero, gli atleti della Nazionale FIPSAS Vincenzo Ferri e Mara Guida, il campione mondiale di video sub Antonino Paganello, la fotografa subacquea Virginia Salzedo e la modella subacquea Marianna Conti.
Proprio durante il Festival saranno realizzate immersioni nei fondali di Trani, con immagini e video che verranno presentati in prima assoluta nella serata conclusiva, offrendo uno sguardo inedito sul patrimonio sommerso della città.
A condurre le due giornate sarà la giornalista di Rai News 24 Vanessa Quinto.
Il programma del 3 luglio prevede a Palazzo San Giorgio il podcast “Cinema, territorio e mare”, dedicato al rapporto tra audiovisivo, valorizzazione dei luoghi e cultura del mare, con registi, attori, produttori e operatori del settore.
Il 4 luglio spazio alla mostra fotografica subacquea di Virginia Salzedo e alla presentazione del docufilm “Valter Scavolini – La vita come grande impresa”, diretto da Mattia Zanca e prodotto da 7Verticale. Saranno presenti Fabiana Scavolini, amministratrice delegata dell’azienda, il regista e il produttore Giacomo Centola.
Durante la serata sarà inoltre assegnato il Premio Cattedrale Cinema del Mare, riconoscimento dedicato a personalità che attraverso cinema, cultura e impresa contribuiscono alla valorizzazione del territorio e alla diffusione dei temi della sostenibilità.
Il Festival Cinema e Mare si conferma così non solo una rassegna cinematografica, ma una piattaforma di confronto tra cultura, innovazione, ambiente e sviluppo, con l’obiettivo di promuovere Trani come luogo di incontro tra creatività e futuro.