Trani torna capitale del cinema e del mare: il 3 e 4 luglio la quinta edizione del Festival

– Cinema, mare, sostenibilità, impresa e inclusione saranno protagonisti della quinta edizione del, in programma ila Trani, tra l’, due luoghi simbolo della città affacciata sul Mediterraneo.

La manifestazione si conferma un appuntamento culturale capace di unire linguaggi diversi, trasformando il mare da semplice scenario a elemento centrale di racconto, identità e futuro. Il festival negli anni ha costruito una rete di collaborazioni con realtà cinematografiche, istituzioni e operatori culturali, grazie anche al sostegno del Comune di Trani, di Apulia Film Commission e al patrocinio della Regione Puglia.

L’edizione 2026 dedica un’attenzione particolare alla sostenibilità ambientale e alla tutela degli ecosistemi marini, con incontri e iniziative legate ai principi dell’Agenda 2030 dell’Onu. Grande spazio anche all’inclusione attraverso lo sport, con la presenza di protagonisti delle discipline subacquee e paralimpiche.

Tra gli ospiti figurano Fabrizio Pagani, pioniere dell’apnea paralimpica italiana, la campionessa mondiale paralimpica Ilenia Colanero, gli atleti della Nazionale FIPSAS Vincenzo Ferri e Mara Guida, il campione mondiale di video sub Antonino Paganello, la fotografa subacquea Virginia Salzedo e la modella subacquea Marianna Conti.

Proprio durante il Festival saranno realizzate immersioni nei fondali di Trani, con immagini e video che verranno presentati in prima assoluta nella serata conclusiva, offrendo uno sguardo inedito sul patrimonio sommerso della città.

A condurre le due giornate sarà la giornalista di Rai News 24 Vanessa Quinto.

Il programma del 3 luglio prevede a Palazzo San Giorgio il podcast “Cinema, territorio e mare”, dedicato al rapporto tra audiovisivo, valorizzazione dei luoghi e cultura del mare, con registi, attori, produttori e operatori del settore.

Il 4 luglio spazio alla mostra fotografica subacquea di Virginia Salzedo e alla presentazione del docufilm “Valter Scavolini – La vita come grande impresa”, diretto da Mattia Zanca e prodotto da 7Verticale. Saranno presenti Fabiana Scavolini, amministratrice delegata dell’azienda, il regista e il produttore Giacomo Centola.

Durante la serata sarà inoltre assegnato il Premio Cattedrale Cinema del Mare, riconoscimento dedicato a personalità che attraverso cinema, cultura e impresa contribuiscono alla valorizzazione del territorio e alla diffusione dei temi della sostenibilità.

Il Festival Cinema e Mare si conferma così non solo una rassegna cinematografica, ma una piattaforma di confronto tra cultura, innovazione, ambiente e sviluppo, con l’obiettivo di promuovere Trani come luogo di incontro tra creatività e futuro.



