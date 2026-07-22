Guasto all'impianto fognario, divieto temporaneo in una parte del Canalone a Bari

BARI - Divieto temporaneo di utilizzo di una parte della spiaggia del Canalone, a Bari, a causa di un guasto all'impianto di sollevamento dei reflui fognari di Acquedotto Pugliese in via Pasquale del Prete.

L'ordinanza sindacale firmata questa mattina dispone il divieto di accesso e utilizzo di un'area di circa 20 metri quadrati circostante il chiusino Lamasinata, nel tratto terminale del Canalone.

Il fermo dell'impianto ha provocato la fuoriuscita di una modesta quantità di refluo da un pozzetto. Secondo quanto comunicato dall'amministrazione comunale, non si è verificato alcun interessamento delle acque destinate alla balneazione.

Le squadre di Acquedotto Pugliese sono intervenute per ripristinare il regolare funzionamento dell'impianto di sollevamento e procedere alla riparazione del guasto. Nel frattempo, per garantire la continuità del servizio, i mezzi autospurgo di AQP stanno trasportando i reflui all'impianto di depurazione Bari Ovest.

Il divieto resterà in vigore fino al completamento degli interventi necessari a garantire il ripristino delle condizioni di sicurezza dell'area interessata.