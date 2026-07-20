Ad Libitum, da Samuel Mele ai Radicanto: i musicisti protagonisti di "Tra Campi e Corti" a Rutigliano

Quattro gli appuntamenti estivi a cominciare il 21 luglio, ore 21, nel Cortile del Castello da “Il santo sforzo di capire cosa sia l'amore”, progetto originale del cantautore e polistrumentista Samuel Mele, affiancato da Fabio Moschettini (chitarra classica) e Clara Calignano (flauto traverso). Uno spettacolo che attraversa sonorità del Mediterraneo e riflessioni contemporanee sul sentimento amoroso, tra musica, poesia e ricerca spirituale.Particolare attenzione è riservata ai più giovani con “Tra Campi e Corti Kids”, la sezione dedicata all'infanzia e alle famiglie, ospitata nel Chiostro di San Domenico. Il 4 agosto, ore 19.30, andrà in scena “Un mondo di Cenerentole. Il giro del mondo in ottanta scarpe” del gruppo Radicanto con Maria Giaquinto e Giuseppe De Trizio, una narrazione musicale che esplora le molteplici versioni della celebre fiaba attraverso culture e tradizioni differenti. L'11 agosto, sempre alle ore 19.30, in occasione del bicentenario della nascita di Carlo Collodi, sarà la volta di “C'era una volta un pezzo di legno” di Simone Fontanelli, rilettura musicale e illustrata delle Avventure di Pinocchio con la voce narrante di Maurizio Pellegrini, il clarinetto di Caterina Santoro e i disegni dal vivo di Alessandro De Donato.Ultimo appuntamento il 18 agosto, alle ore 20, con “Il volto eterno dell'amore. Amore e Psiche e altre storie dal mondo antico”, i grandi miti della classicità interpretati da Sax Nicosia e Maurizio Pellegrini con Nicola Nesta e Davide Chiarelli alle percussioni. Un viaggio tra parola e musica che riporta al centro temi universali come il desiderio, la trasformazione e la ricerca di sé, in piena sintonia con il tema delle Metamorfosi che guida il percorso artistico di Ad Libitum nel triennio 2025-2027.