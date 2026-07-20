Il catering del matrimonio cambia sapore: il "sì" si celebra con il pollo fritto

C'è chi conclude il ricevimento con la classica spaghettata di mezzanotte e chi, invece, sceglie il pollo fritto.È successo il 16 luglio a Sternatia, nel cuore del Salento, dove una giovane coppia pugliese ha trasformato uno dei momenti più attesi del proprio matrimonio in qualcosa di completamente fuori dagli schemi: allo scoccare della mezzanotte è arrivato KFC, che ha servito i suoi iconici bucket agli oltre 250 invitati presenti.La festa si è svolta in una storica villa privata immersa in tre ettari di campagna salentina, una tipica cascina del XIX secolo che ha fatto da cornice a un ricevimento capace di unire eleganza, musica dal vivo e cultura pop.Per gli sposi non si è trattato di una semplice trovata originale. KFC rappresenta infatti un vero comfort food, legato ai ricordi più belli della loro storia d'amore: dai viaggi insieme alle serate trascorse davanti a un film, fino ai momenti più difficili, in cui un bucket di pollo fritto è diventato un piccolo rito capace di riportare il sorriso.Per questo motivo hanno deciso di sostituire il tradizionale buffet di mezzanotte con quello che hanno ribattezzato il loro "KFC di mezzanotte", trasformando un'abitudine personale nel momento più atteso della festa e rendendo il brand parte integrante del racconto del loro matrimonio.L'invito stesso anticipava lo spirito dell'evento: una copertina in stile fumetto, ispirata al mondo dei comics, che raccontava il matrimonio come il primo capitolo di una storia di supereroi. Un dettaglio che ha rispecchiato perfettamente la personalità della coppia, desiderosa di costruire una festa autentica e fuori dagli stereotipi.Ad accompagnare la serata sono stati anche gli Après La Classe, tra le band più rappresentative della scena musicale salentina, protagonisti del live che ha fatto ballare gli invitati fino al momento più iconico della notte: l'arrivo dei bucket di KFC.Tra una location d'eccezione, la musica dal vivo e un finale gastronomico decisamente insolito, il matrimonio si è affermato come uno degli eventi più curiosi dell'estate pugliese, dimostrando come oggi anche il ricevimento di nozze possa raccontare davvero la personalità degli sposi, mettendo da parte formalismi e tradizioni quando non li rappresentano.