Aggressione verbale al Cup dell’ospedale di Castellaneta, malore per una dipendente

CASTELLANETA - Nuovo episodio di tensione agli sportelli del. A denunciarlo è l’, secondo cui un rappresentante delsi sarebbe presentato agli sportelli e avrebbe insultato le operatrici davanti agli utenti, attribuendo loro la responsabilità dei disservizi e delle criticità legate alle liste d’attesa.

Nel corso dell’episodio, una delle dipendenti avrebbe accusato un malore e sarebbe stata accompagnata al pronto soccorso per le cure del caso.

Il sindacato ribadisce che le lavoratrici del Cup non sono responsabili delle lunghe liste d’attesa né delle problematiche organizzative del sistema sanitario e chiede a Sanitaservice interventi immediati, oltre a un confronto con la direzione strategica della Asl Taranto.

L’Usb ha inoltre fatto sapere che valuterà eventuali iniziative legali a tutela delle dipendenti coinvolte nell’episodio.