Cinema e letteratura, a Sannicandro l’ultima serata del DRIFfest 2026: tra libri, premi e il film “Soldato Peter”

SANNICANDRO DI BARI - Domani, venerdì 24 luglio, dalle 19.30, il Castello Normanno Svevo di Sannicandro di Bari ospiterà l’ultimo appuntamento del, la Notte Bianca del Cinema e della Letteratura, dedicata al “percorso della Pace”.

La serata si aprirà con la presentazione di Solo un giorno, l’ultima opera dello scrittore e insegnante Marco Lodoli, che dialogherà con l’insegnante Bianca Peloso. Al centro del romanzo la storia di Scipione, un giovane uomo alle prese con il giorno della sua laurea e con le aspettative della famiglia, in un racconto che riflette sul confine sottile tra ciò che si programma e gli imprevisti capaci di cambiare il corso delle vite.

Nella seconda parte della serata, condotta dalla giornalista Serena Manieri, saranno consegnati i premi del DRIFfest, realizzati dall’artista pugliese Gianni Marsico. I riconoscimenti, assegnati sulla base dei giudizi espressi dagli spettatori durante i 21 appuntamenti del festival, riguarderanno il Miglior film della sezione “La terra vista dalla luna”, il Premio “Francesco Laudadio” al Miglior Interprete, il Miglior libro della sezione “Non ci resta che leggere” e il Miglior film della sezione “I quattrocento colpi”.

A chiudere la manifestazione sarà la proiezione di Soldato Peter, presentato da uno dei due registi, Gianfilippo Pedote, che lo ha diretto a quattro mani con Giliano Carli. Il film è un canto contro tutte le guerre ambientato nel 1918, durante la Prima guerra mondiale, e racconta la fuga di un giovane soldato austro-ungarico, Peter Pan, realmente esistito. Nel suo viaggio attraverso una terra nemica ma al tempo stesso familiare, il protagonista ripercorre con la memoria l'esperienza del fronte, l'infanzia, la vita da pastore e il ricordo dell'amico Maty, portato via dalla guerra.

L'edizione 2026 di “Del Racconto, il Film” è realizzata dalla Cooperativa Sociale I Bambini di Truffaut, in collaborazione con Regione Puglia, Puglia Culture, Apulia Film Commission e i Comuni di Bari, Giovinazzo, Sannicandro di Bari e Rutigliano, oltre al Carcere di Trani, all'Ufficio del Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Puglia, all'impresa sociale Auxilium di Altamura e all'IISS Tommaso Fiore di Modugno.

L'ingresso è libero fino a esaurimento posti. Per informazioni: 328/4071538 o ibambiniditruffaut.com.