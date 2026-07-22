Al Bp Lab il Duo Saund tra atmosfere acustiche e sonorità essenziali

BARI - Giovedì 23 luglio, al Bp Lab, ristorante etnico con cocktail bar a Bari, torna l’appuntamento con Dopolaboro, il format dedicato alla musica dal vivo e alle contaminazioni artistiche, durante il quale si esibirà il Duo Saund, progetto formato da Sonia Lacalamita e Alex Grasso, che proporrà un viaggio essenziale e raffinato costruito su due soli elementi: voce e chitarra.Il duo presenterà una selezione di brani italiani e internazionali, reinterpretati in chiave minimale per mettere al centro l’intimità del suono e la forza espressiva dei testi. Un repertorio che attraversa epoche e generi diversi, ricondotto a una dimensione raccolta e autentica, dove ogni parola e ogni nota trovano spazio per respirare. La scelta di un’ambientazione sonora ridotta all’essenziale – solo voce e chitarra, senza artifici – permette di valorizzare la relazione tra i due interpreti e di restituire al pubblico un ascolto diretto, pulito, immediato. Un minimalismo che non sottrae, ma amplifica: le sfumature diventano più nitide, le emozioni più vicine.Con questo progetto il Duo Saund, nato dall’incontro della cantante Sonia Lacamita e del chitarrista Alex Grasso, conferma la propria identità artistica: elegante, intensa, immediata. Lei è una vocalist pugliese attiva da anni nella scena live e nei progetti acustici. La sua formazione nasce dal canto moderno e si sviluppa attraverso collaborazioni con ensemble pop, soul e jazz, che le permettono di affinare un approccio interpretativo centrato sull’emozione e sulla cura del testo. La sua voce, calda e duttile, è caratterizzata da una forte capacità narrativa: ogni brano diventa racconto, ogni sfumatura un dettaglio emotivo. Negli ultimi anni ha portato avanti progetti che uniscono musica e parola, con particolare attenzione alla dimensione intima del live.Lui proviene da un percorso che attraversa pop, cantautorato ed esperienze nella musica acustica contemporanea. La sua ricerca si concentra sulla costruzione di atmosfere essenziali, sull’uso dinamico dello strumento e su un linguaggio chitarristico che privilegia la pulizia del suono e la profondità armonica. Ha collaborato con diversi artisti pugliesi e ha sviluppato una sensibilità che unisce tecnica, minimalismo e attenzione alla relazione con la voce.Ad accompagnare la serata, come di consueto, ci saranno cocktail d’autore e tapas dal mondo, per un’esperienza multisensoriale che riflette l’anima quotidiana del laboratorio creativo di Bar Project, dove musica, food e beverage di alta qualità convivono in un’unica proposta culturale.Bp Lab – Via Ottavio Serena, 35 – BariInfo: 3756855335Inizio spettacoli: 21.00