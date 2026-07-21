Al Galleria di Bari l’anteprima assoluta de “La gita di Pasquetta” di Carlo Stragapede

Sarà presentato in anteprima assoluta lunedì 27 luglio, al Multicinema Galleria di Bari, il lungometraggio “La gita di Pasquetta”, diretto da Carlo Stragapede. Un film che oscilla tra commedia e dramma familiare, assumendo a tratti contorni fiabeschi e persino surreali, con una storia pensata per coinvolgere un pubblico di ogni età.

La vicenda ruota attorno a una famiglia barese riunita per la tradizionale scampagnata del Lunedì dell'Angelo. Quello che dovrebbe essere un momento di convivialità e condivisione si trasforma però nell'occasione per portare alla luce verità (semi)nascoste, ferite solo apparentemente rimarginate e conflitti che le abitudini e i rituali familiari hanno cercato, senza riuscirci, di nascondere.

A scardinare le comode verità di facciata saranno soprattutto le domande ingenue dei bambini rivolte alla matriarca, zia Laura. Dopo il picnic, ambientato nel bosco di Mercadante, le vite dei componenti della famiglia non saranno più le stesse. E non soltanto a causa di una misteriosa presenza che si aggira tra i cespugli.

«La gita di Pasquetta è un film che, nella semplicità apparente della sua storia, affronta tematiche profonde», ha commentato il regista Carlo Stragapede. «Abbiamo voluto raccontare tutto questo con uno sguardo che alterna ironia, poesia e momenti di autentica commozione, lasciando che la natura murgiana diventasse parte integrante del racconto. Siamo felici di presentare il film in una location così significativa, nel cuore di Bari».

Il cast è composto, oltre che dallo stesso Stragapede, da Alfredo Navarra, Francesco Longo, Melina Spano, Mariachiara Cacace, Rosangela Massarelli, Graziana Fiorese, Amalia Perrone, Vincenzo Alighieri, Cristina Tedesco, Siria Nitti, Gabriel Nitti, Vincent Sinisi, Ilary Giannini, Giulia Rizzi, Paul Summer, Gina Di Cosola, Celeste Francavilla, Liviana Ladisa, Luigi Caccavo e Pino Proscia.

Nel film è presente anche la partecipazione straordinaria di Vito Giuss Potenza, regista e autore cinematografico, tra i cui lavori figurano Nicola, lì dove sorge il sole e Piripicchio, l'ultima mossa, che interpreta il ruolo di un primario nefrologo.

Il lungometraggio è stato realizzato in collaborazione con Anas Puglia Aps e Df Cine Tv di Francesco Difilippo, protagonista del film e coautore del soggetto. Girato in 4K, il film punta a valorizzare anche i colori e le atmosfere della natura murgiana.

Le riprese e il montaggio portano la firma di Max Desantis, mentre le musiche originali sono state composte da Franco Loporchio, che ha curato anche l'audio in postproduzione, e dallo stesso Stragapede. Il trucco del clown è stato realizzato dalla professionista di fama internazionale Maria Teresa Sisto, originaria di Monopoli.

La serata al Multicinema Galleria prenderà il via alle 19.30 con il red carpet e il punto stampa, alla presenza dell'intero cast. Alle 20.45 è prevista la proiezione del film, della durata di 65 minuti, con ingresso gratuito su invito.

A condurre l'evento sarà Amalia Perrone.

Multicinema Galleria

Corso Italia 15/17 – Bari

Info: 333 9402391

Red carpet e presentazione: ore 19.30

Proiezione: ore 20.45



